الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو والصور.. عقد قران أبرار سبت في حفل بسيط

Time منذ يوم
Views 3831
Comment 2
بالفيديو والصور.. عقد قران أبرار سبت في حفل بسيط

أميرة خالد (صدى):
أقدمت الفنانة البحرينية أبرار سبت، على عقد قرانها على شخص من خارج الوسط الفني في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وظهرت أبرار سبت في عدة صور وفيديو عبر حسابها الشخصي على إنستجرام مع عريسها، فيما يبدو أنها حرصت على إخفاء ملامح شريكها لسبب لم تذكره بعد؛ فيما علقت: " الحمد لله يا رب كان ودي أحتفل بعقد قراني مع أهلي وأحبابي لكن بسبب جائحة كورونا اقتصر الموضوع على عائلتي الصغيرة " .

وهنأت الفنانة شيلاء سبت، أختها بزفافها، قائلة: " ألف مبروك عقد قران اختي ونصي الثاني وتوأمتي الصغير يارب تكون كل ايامج سعادة"؛ فيما باركت للعريس قائلة له " مبروك النسيب تستاهل برور ويارب تحطها بعينك وتسعدها دوم " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
سمسم
الدول التي بها اغتصابات بكثرة مسموح فيها بالدعارة . فلماذا يغتصب و الدنيا عندهم تفسيخ في تفسيخ !!!!!!!!!؟
ابو علي
صفقة جيدة لو تمت ، خاصة بعد خروج عبدالفتاح عسيري، فالفريق يحتاج للاعب خبرة
احمد
هالملعون الايراني زرعوه حزب الشيطان بالكويت لنشر الشذوذ الجنسي بالكويت . طس لعنة الله عليك يالخايس
احمد
الضرائب حرمها الله وتوعد صاحبها بحرمانه من الجنه وجهه وجه الفلس

أخر الأخبار

النصر والأهلي يفاوضان "صالح الشهري"
النصر والأهلي يفاوضان "صالح الشهري"
Time منذ دقيقة Views 1023
استمرار الرياح والأتربة المثارة على محافظات ومراكز الرياض
استمرار الرياح والأتربة المثارة على محافظات ومراكز الرياض
Time منذ 9 دقائق Views 1165
نصائح لحماية تابلو السيارة من أضرار الشمس
نصائح لحماية تابلو السيارة من أضرار الشمس
Time منذ 13 دقيقة Views 1115
عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف
عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف
Time منذ 15 دقيقة Views 154
رصد حالات مصابة بكورونا في مركز تسوق شهير في جدة
رصد حالات مصابة بكورونا في مركز تسوق شهير في جدة
Time منذ 15 دقيقة Views 1402
6 نصائح للحفاظ على صحة العين 
6 نصائح للحفاظ على صحة العين 
Time منذ 19 دقيقة Views 1146
بالفيديو.. وزير الاتصالات: بعد جائحة كورونا سوف نصبح عالما رقميا
بالفيديو.. وزير الاتصالات: بعد جائحة كورونا سوف نصبح عالما رقميا
Time منذ 21 دقيقة Views 1380
صندوق الاستثمارات العامة يوفر وظائف شاغرة
صندوق الاستثمارات العامة يوفر وظائف شاغرة
Time منذ 29 دقيقة Views 1462
الاتحاد يكشف عن 4 معايير لاستخراج الرخصة الآسيوية 
الاتحاد يكشف عن 4 معايير لاستخراج الرخصة الآسيوية 
Time منذ 36 دقيقة Views 1469
استدعاء 194 مركبة Sierra" GMC" و شفروليه "Silverado"
استدعاء 194 مركبة Sierra" GMC" و شفروليه "Silverado"
Time منذ 50 دقيقة Views 1232