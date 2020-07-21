جائزة الحذاء الذهبي تشعل الصراع بين رونالدو وإيموبيلي

وكالات (صدى):
أشعلت مواجهة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي الصراع بين الثنائي، البرتغالي كريستيانو رونالدو والمهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي، للحصول على لقب هداف الدوري والحصول على جائزة الحذاء الذهبي.
واستطاع رونالدو منذ استئناف الدوري الإيطالي تذليل الفارق عن منافسه، فقبل اللقاء كان الفارق هدفا واحدا فقط، حيث تمكن من تسجيل هدفين منحا الفوز ليوفنتوس والابتعاد في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي والاقتراب من اللقب، لكن تشيرو إيموبيلي تمكن من تسجيل هدف فريقه الوحيد ليبقى في التنافس على لقب الهداف.
ورفع الثنائي رصيدهما في صدارة الهدافين إلى 30 هدفا مقابل 21 هدفا للبلجيكي روميلو لوكاكو البعيد عن الثنائي بـ 9 أهداف.