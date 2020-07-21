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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 18 دقيقة
Views 1367
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مناطق( نجران ، جازان، عسير ، الباحة ، الطائف). فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ناصر
لا تشددوا على خلق الله عزوجل ولاتنفروهم من دين الله تعالى الامر فيه سعه ولله الحمد
عبد الله
اعوذ بالله ايش صار بالناس يا ابن الحلال انا لو عندي زوجه بحطها بعيوني الشيء هذا ما يصير والله حتى الله سبحانه وتعالى ما يقبل
زائــــر
شوفو منـظر الكأس ...عـظـمه ومن حصل عليه غير الهلال ... يانادي القرنبع والجاليات هذا الكأس لا يوجد في حـراج بن قاسم كي تشتروه وتستعرضون به .
ابو عمار
طيب وين مكان الترحيب من شان نجي ونشوفك
ابو عمار
ومن هي فرج الهادي

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