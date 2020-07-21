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حمود أبو طالب عن الاجتماع الخبيث: قطر تمعن في خياناتها للعرب

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حمود أبو طالب عن الاجتماع الخبيث: قطر تمعن في خياناتها للعرب

ماجد القزيز (صدى):
استنكر الكاتب حمود أبو طالب، لقاء وزيري الدفاع القطري والتركي، مع وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحى باشاغا.

وقال أبو طالب: " ما تزال قطر تمعن في خياناتها وانسلاخها المشين من المحيط العربي، في الوقت الذي فوض فيه البرلمان المصري الجيش لمواجهة عربدة تركيا في ليبيا، يجتمع وزير الدفاع القطري مع نظيره التركي في اسطنبول للتنسيق لمواجهة مصر".

وأضاف: " لن يستطيع المرتزقة والخونة مواجهة جيش عربي بعقيدة وطنية " .

وتدعم تركيا حليفة قطر، بشكل مباشر بالسلاح والمرتزقة، حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج، ومليشيات متحالفة معها، ضد الجيش الوطني الليبي، المدعوم من البرلمان.

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أحدث التعليقات

ناصر
لا تشددوا على خلق الله عزوجل ولاتنفروهم من دين الله تعالى الامر فيه سعه ولله الحمد
عبد الله
اعوذ بالله ايش صار بالناس يا ابن الحلال انا لو عندي زوجه بحطها بعيوني الشيء هذا ما يصير والله حتى الله سبحانه وتعالى ما يقبل
زائــــر
شوفو منـظر الكأس ...عـظـمه ومن حصل عليه غير الهلال ... يانادي القرنبع والجاليات هذا الكأس لا يوجد في حـراج بن قاسم كي تشتروه وتستعرضون به .
ابو عمار
طيب وين مكان الترحيب من شان نجي ونشوفك
ابو عمار
ومن هي فرج الهادي

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