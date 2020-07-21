تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
بالفيديو..بيع «ترمس شاي» يحمل شعار نادي النصر بـ 2000 ريال
منذ 7 ساعات
3762
9
طلال الغامدي (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول، إطلاق مزاد على " ترمس شاي " يحمل شعار نادي النصر، وصورة قديمة للفريق.
واستمر عدد من المتواجدين في رفع السعر حتى استقر عند 2000 ريال لأحد الحضور.
اقرأ أيضًا:
أزمات في النصر بسبب الصفقات الجديدة
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
حنان الحربي
حسبي الله ونعم الوكيل في كل رجال مايخاف الله في حرمه ضعيفه حطها الله في عصمته خافوا الله الرسول وصاكم يامعشر الرجال بالقوارير والله ليسأل كل ظالم عن رعيته
7up
لبى قلبس تعالي ونا اجيب حقك
ابو طارق
رزق الخبل على المجانيين
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل جراشم تشيب الرأس!! ودنا نعرف اسم المحامي المتجرئ بالدفاع عن المجرم الخبيث قاتل أمه وأهله من أجل نشوة شيطانية ؟! حولوله للأشغال الشاقة ومن ثم الإعدام وريحو العباد من حثالة المجتمع
7up
افتحوا دبي افتحوا دبي افتحوا دبي
أخر الأخبار
«هدف» يجدد دعوته للتسجيل في دورة «الثقافة العمالية» عبر «دروب»
منذ 31 ثانية
1013
تأجيل مسلسل «الإمبراطور» لـ «محمد رمضان»
منذ 3 دقائق
1078
جائزة الحذاء الذهبي تشعل الصراع بين رونالدو وإيموبيلي
منذ 8 دقائق
1234
بالفيديو والصور.. عقد قران أبرار سبت في حفل بسيط
منذ 13 دقيقة
1267
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
منذ 35 دقيقة
1204
دراسة أمريكية: كورونا ينتقل جنسيًا
منذ ساعة
603
حفل زفاف يتحول لبركة من الدماء إثر هجوم مسلح
منذ ساعة
2464
" الخضيري " يحذر من تناول اللقيمات والسمبوسة
منذ ساعة
3041
دواء بريطاني يُحيي الرئتين أمام كورونا
منذ ساعتين
645
محاكمة رجل قتل ابنته خنقًا لتأخرها خارج المنزل
منذ ساعتين
902