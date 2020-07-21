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بالفيديو..بيع «ترمس شاي» يحمل شعار نادي النصر بـ 2000 ريال

Time منذ 7 ساعات
Views 3762
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بالفيديو..بيع «ترمس شاي» يحمل شعار نادي النصر بـ 2000 ريال

طلال الغامدي (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول، إطلاق مزاد على " ترمس شاي " يحمل شعار نادي النصر، وصورة قديمة للفريق.

واستمر عدد من المتواجدين في رفع السعر حتى استقر عند 2000 ريال لأحد الحضور.

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أحدث التعليقات

حنان الحربي
حسبي الله ونعم الوكيل في كل رجال مايخاف الله في حرمه ضعيفه حطها الله في عصمته خافوا الله الرسول وصاكم يامعشر الرجال بالقوارير والله ليسأل كل ظالم عن رعيته
7up
لبى قلبس تعالي ونا اجيب حقك
ابو طارق
رزق الخبل على المجانيين
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل جراشم تشيب الرأس!! ودنا نعرف اسم المحامي المتجرئ بالدفاع عن المجرم الخبيث قاتل أمه وأهله من أجل نشوة شيطانية ؟! حولوله للأشغال الشاقة ومن ثم الإعدام وريحو العباد من حثالة المجتمع
7up
افتحوا دبي افتحوا دبي افتحوا دبي

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