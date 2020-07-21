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بالفيديو..«السند» يوضح حكم حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي 

Time منذ 9 ساعات
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بالفيديو..«السند» يوضح حكم حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي 

علي القحطاني (صدى):
أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حكم حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي.

وقال السند في برنامج " يستفتونك " المذاع عبر قناة الرسالة إن حكم الامساك عن الشعر والاظافر لمن أراد أن يضحي، مسألة خلافية.

ولفت السند إلى أن مذهب الإمام أحمد على أن الواجب على من أراد أن يضحّي أن يمسك، وبعض أهل العلم يرى أنها من باب السنة وليس من باب الواجب هذا محل خلاف، لكن على كل حال هو مشروع من أراد أن يضحي ودخلت عشر شهر ذي الحجة أن يمسك عن شعره وأظافره حتى يضحي.

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أحدث التعليقات

حنان الحربي
حسبي الله ونعم الوكيل في كل رجال مايخاف الله في حرمه ضعيفه حطها الله في عصمته خافوا الله الرسول وصاكم يامعشر الرجال بالقوارير والله ليسأل كل ظالم عن رعيته
7up
لبى قلبس تعالي ونا اجيب حقك
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حسبنا الله ونعم الوكيل جراشم تشيب الرأس!! ودنا نعرف اسم المحامي المتجرئ بالدفاع عن المجرم الخبيث قاتل أمه وأهله من أجل نشوة شيطانية ؟! حولوله للأشغال الشاقة ومن ثم الإعدام وريحو العباد من حثالة المجتمع
7up
افتحوا دبي افتحوا دبي افتحوا دبي

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