توقعات بنمو عدد أصحاب الملايين في المملكة

واشنطن (صدى):
توقعت دراسة أمريكية، نمو عدد أصحاب الملايين في المملكة بنسبة 1.2 % سنويًّا خلال الأعوام القادمة.
وتوصلت دراسة سنوية لإدارة الثروات العالمية إلى أن عام 2019 شهد استحواذ أصحاب الملايين على نحو 54.5 % من الثروة في السعودية.
وذكرت الدراسة أن المملكة استحوذت على 17.4 % من حصة الثروات الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2019؛ إذ شهدت نموًّا بنسبة 3.5 % سنويًّا لتصل إلى تريليون دولار خلال الفترة بين 2014 و2019.
ويرى مصطفى بوسكا، مدير مفوض وشريك في مجموعة بوسطن كونسلتينج الأمريكية، أنه على الرغم من التراجع الحالي في وتيرة الاقتصاد، والنظرة غير المستقرة عالميًّا للسنوات المقبلة، تشير التقديرات إلى أن المملكة العربية السعودية ستستمر في تسجيل نمو مستدام عبر العديد من المجالات ضمن قطاع الثروة.