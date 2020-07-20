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بالفيديو..بيع " ترمس شاي " يحمل شعار نادي النصر بـ 2000 ريال
منذ ساعة
1868
2
طلال الغامدي (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول، إطلاق مزاد على " ترمس شاي " يحمل شعار نادي النصر، وصورة قديمة للفريق.
واستمر عدد من المتواجدين في رفع السعر حتى استقر عند 2000 ريال لأحد الحضور.
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أحدث التعليقات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تابعوني في الفيسبوك شوفو الجنان ع اصوله😂😂😂😂
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مبروك
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله عليها
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يذكرني بواحد نفس الأسلوب بس مايستدرج إلا المخطوبات😂😂😂
. راعــي الـددســـن .
هو صحيح الصلح خــير والله يجزاه كل خــــير . @ لكـن بعـد دفـع الديـة المــــقرره علــــيه. @ يعنـــــي لــــو مادفـــــع ماطـلــــــــــع . @ هــل لو ماقـدر يدفــع كان طـلــــــــــع . @ والحكـــــــــــــم لكــــــــــــــــم .
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