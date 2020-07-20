الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..بيع " ترمس شاي " يحمل شعار نادي النصر بـ 2000 ريال

Time منذ ساعة
Views 1868
Comment 2
بالفيديو..بيع " ترمس شاي " يحمل شعار نادي النصر بـ 2000 ريال

طلال الغامدي (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول، إطلاق مزاد على " ترمس شاي " يحمل شعار نادي النصر، وصورة قديمة للفريق.

واستمر عدد من المتواجدين في رفع السعر حتى استقر عند 2000 ريال لأحد الحضور.

اقرأ أيضًا:

أزمات في النصر بسبب الصفقات الجديدة

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تابعوني في الفيسبوك شوفو الجنان ع اصوله😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مبروك
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله عليها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يذكرني بواحد نفس الأسلوب بس مايستدرج إلا المخطوبات😂😂😂
. راعــي الـددســـن .
هو صحيح الصلح خــير والله يجزاه كل خــــير . @ لكـن بعـد دفـع الديـة المــــقرره علــــيه. @ يعنـــــي لــــو مادفـــــع ماطـلــــــــــع . @ هــل لو ماقـدر يدفــع كان طـلــــــــــع . @ والحكـــــــــــــم لكــــــــــــــــم .

أخر الأخبار

التشهير بمقيم يبيع اللحوم الفاسدة في مكة
التشهير بمقيم يبيع اللحوم الفاسدة في مكة
Time منذ 5 ثواني Views 999
ضبط رجل يستدرج النساء ويستعبدهن
ضبط رجل يستدرج النساء ويستعبدهن
Time منذ 17 دقيقة Views 253
توجه لعلاج الإدمان بـ " محو الذاكرة "
توجه لعلاج الإدمان بـ " محو الذاكرة "
Time منذ 26 دقيقة Views 245
عضو شرف أهلاوي يعد المؤشر بتأمين 6 ملايين ريال
عضو شرف أهلاوي يعد المؤشر بتأمين 6 ملايين ريال
Time منذ ساعة Views 1781
توقعات بنمو عدد أصحاب الملايين في المملكة
توقعات بنمو عدد أصحاب الملايين في المملكة
Time منذ ساعة Views 1887
بالفيديو..بيع " ترمس شاي " يحمل شعار نادي النصر بـ 2000 ريال
بالفيديو..بيع " ترمس شاي " يحمل شعار نادي النصر بـ 2000 ريال
Time منذ ساعة Views 1868
بالفيديو..صرخات معنفة الرياض التي قادت وحدة الحماية لإنقاذها
بالفيديو..صرخات معنفة الرياض التي قادت وحدة الحماية لإنقاذها
Time منذ ساعة Views 2496
الجماز : تمنيت ان النصر يحقق البطولة الاسيوية التي لم يحققها منذ إنشاءه
الجماز : تمنيت ان النصر يحقق البطولة الاسيوية التي لم يحققها منذ إنشاءه
Time منذ ساعة Views 448
بدور البراهيم تمر بأزمة نفسية: " اتركوني بحالي "
بدور البراهيم تمر بأزمة نفسية: " اتركوني بحالي "
Time منذ ساعتين Views 969
معيض الشهري : لا يحق للاعب السعودي فسخ عقده بعد تأخر الراتب لمدة 3 أشهر
معيض الشهري : لا يحق للاعب السعودي فسخ عقده بعد تأخر الراتب لمدة 3 أشهر
Time منذ ساعتين Views 441