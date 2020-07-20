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اجتماع خبيث بين وزيرا دفاع قطر وتركيا مع وزير داخلية «الوفاق» في أنقرة

Time منذ ساعة
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اجتماع خبيث بين وزيرا دفاع قطر وتركيا مع وزير داخلية «الوفاق» في أنقرة

وكالات (صدى):
أعلنت قطر عن عقد وزيرا دفاع تركيا خلوصي أكار، وقطر خالد بن محمد العطية، ووزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحى باشاغا، اليوم الاثنين، اجتماعات في العاصمة التركية أنقرة، في وقت تشهد ليبيا تصاعدا للتوتر.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع اجتمع مع كل من وزير الدفاع التركي، ووزير الداخلية الليبي، وذلك في العاصمة التركية أنقرة“.

ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من لقاء أجراه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وبعد نحو أسبوعين من زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضا إلى قطر.

وتقدم قطر الدعم لتركيا في غزواتها ضد العالم العربي؛ حيث تعتبر حليفتها الأولى.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مقروود ..
. راعــي الـددســـن .
صــح إلسـانك يخوي الاحساء 🌴🌴🌴 . @ ما قلت إلا الصحيح والله يعلي مكانك ويرفع شانك .👍👍.
أبو عبدالله الحربي
نفسي اصدقك نحن في السكة لن ولأن 😐
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .
. راعــي الـددســـن .
اوكــــــــــــــــــــيه .👍.

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