الأعداد السابقة للصحيفة

أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية

Time منذ يومين
Views 1982
أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية

واشنطن (صدى):
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، إضافة 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية، لتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمعاملة بكين لسكانها من الأويغور بمقاطعة شينجيانغ.

وفي التفاصيل، قالت في بيانٍ صادر لها اليوم الاثنين: إن هذه الشركات تشمل العديد من شركات المنسوجات وشركتين تقول الحكومة إنها كانت تجري تحليلات جينية تستخدم لمزيد من القمع للأويغور والأقليات المسلمة الأخرى.

وبحسب البيان، تعد هذه هي المجموعة الثالثة من الشركات والكيانات في الصين التي أضيفت إلى القائمة السوداء للولايات المتحدة بعد أن أضاف إعلانين سابقين، 37 شركة وكيانًا قالت واشنطن إنها متورطة في قمع الصين في شينجيانغ.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اللــهم آمين يخيتي سارا سالم والله يخليك ويطول عمرك ويطرح فيك البركه وسامحيني على تأخـري في الرد على ردك .
ابو محمد 😎
مزبن الجاني يعدلهم زين ..
ابو محمد 😎
رحمه الله .. آمين ..
شيخين
طيب فرصنا ان كلامك صح وش عند الزنية امك والقحبة موزة وش تقدر تسوي طبعا بس هذيان تقول الي تملية عليك موزة وولدها والله ماعندكم غيرالكلام ياكلاب
اميرن عسيري
الحمدلله اهل العقول في راحه

أخر الأخبار

صورة نادرة لطفولة حارس الملوك الراحل اللواء "عبدالعزيز الفغم"
صورة نادرة لطفولة حارس الملوك الراحل اللواء "عبدالعزيز الفغم"
Time منذ 10 دقائق Views 312
ضبط متعهد الحفلات المعتدي على نجمة ستار أكاديمي
ضبط متعهد الحفلات المعتدي على نجمة ستار أكاديمي
Time منذ 27 دقيقة Views 1304
عجوز لم تغسل أو تقص شعرها منذ 64 عامًا: " رأسي يؤلمني "
عجوز لم تغسل أو تقص شعرها منذ 64 عامًا: " رأسي يؤلمني "
Time منذ 51 دقيقة Views 547
لاعب إنجليزي يلقى مصرعه بسبب وصف " السمين "
لاعب إنجليزي يلقى مصرعه بسبب وصف " السمين "
Time منذ ساعة Views 1974
بدء تنفيذ الاختبارات المحوسبة للاختبار الشامل لدبلومات وبرامج المعاهد الأهلية
بدء تنفيذ الاختبارات المحوسبة للاختبار الشامل لدبلومات وبرامج المعاهد الأهلية
Time منذ ساعة Views 1051
هيفاء وهبي بعد القبض على مدير أعمالها: الحمد لله
هيفاء وهبي بعد القبض على مدير أعمالها: الحمد لله
Time منذ ساعة Views 1662
" أنا ابنك الذي لم يمت " تفاصيل لقاء الحازمي بقاتل ابنه
" أنا ابنك الذي لم يمت " تفاصيل لقاء الحازمي بقاتل ابنه
Time منذ ساعة Views 2735
دهس شخص أثناء فراره من الحجر الصحي
دهس شخص أثناء فراره من الحجر الصحي
Time منذ ساعتين Views 829
أمانة جدة تغلق 3 فروع لشركة ملابس شهيرة بسبب كورونا
أمانة جدة تغلق 3 فروع لشركة ملابس شهيرة بسبب كورونا
Time منذ ساعتين Views 2211
قرار الإمارات بشأن صلاة عيد الأضحى
قرار الإمارات بشأن صلاة عيد الأضحى
Time منذ ساعتين Views 2291