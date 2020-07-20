السلمي يكشف عن سبب انتحال الشخصيات بمنصات التواصل «فيديو» 

عادل الحربي (صدى):
تحدث فهد السلمي المستشار في الأمن السيبراني عن سبب انتحال الشخصيات بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال السلمي خلال حواره في برنامج الراصد إن مشاركة المستخدمين لعدد كبير من بياناتهم الشخصية عبر منصات التواصل يسهل انتحال شخصياتهم.
وأوضح السلمي أنه يتم تهكير الحسابات من خلال طلب مبالغ مالية من المستخدمين عبر رسالة على الواتساب أو أي منصة أخرى، مشيرا إلى أن الهاكرز يسعى دائما للمال أو لأشياء معنوية.
ولفت إلى طرق التعامل مع المنتحل ومنها تنبيه المتابعين وإبلاغهم برسالة نصية أن حسابك تم انتحاله، بالإضافة إلى إبلاغ المنصة نفسها.