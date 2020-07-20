بالفيديو..«السند» يوضح حكم حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي 

علي القحطاني (صدى):
أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حكم حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي.
وقال السند في برنامج " يستفتونك " المذاع عبر قناة الرسالة إن حكم الامساك عن الشعر والاظافر لمن أراد أن يضحي، مسألة خلافية.
ولفت السند إلى أن مذهب الإمام أحمد على أن الواجب على من أراد أن يضحّي أن يمسك، وبعض أهل العلم يرى أنها من باب السنة وليس من باب الواجب هذا محل خلاف، لكن على كل حال هو مشروع من أراد أن يضحي ودخلت عشر شهر ذي الحجة أن يمسك عن شعره وأظافره حتى يضحي.