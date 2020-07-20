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بالفيديو..«السند» يوضح حكم حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي 

Time منذ 21 دقيقة
Views 1493
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بالفيديو..«السند» يوضح حكم حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي 

علي القحطاني (صدى):
أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حكم حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي.

وقال السند في برنامج " يستفتونك " المذاع عبر قناة الرسالة إن حكم الامساك عن الشعر والاظافر لمن أراد أن يضحي، مسألة خلافية.

ولفت السند إلى أن مذهب الإمام أحمد على أن الواجب على من أراد أن يضحّي أن يمسك، وبعض أهل العلم يرى أنها من باب السنة وليس من باب الواجب هذا محل خلاف، لكن على كل حال هو مشروع من أراد أن يضحي ودخلت عشر شهر ذي الحجة أن يمسك عن شعره وأظافره حتى يضحي.

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أحدث التعليقات

mbhjgug
عور قلبي ياويلة من رب العالمين يارب انة خالد مخلد ابد الابدين في نار جهنم
ابو محمد 😎
طيب يا ام الريش ، طيري بجنحانك ..
ابو محمد 😎
احسن ، لو ماودنا ..
Yahay
نسئل الله له الرحمه والمغفرة وجنة النعيم وان يلهـم أهـله وذويه الصبر والسلوان
Yahay
نسئل الله له الرحمه والمغفرة وجنة النعيم وان يلهـم أهـله وذويه الصبر والسلوان

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