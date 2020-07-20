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بدأت بالعسل.. قصة صاحبة مطعم «جريش أم الريش» في القصيم (فيديو)

Time منذ 28 دقيقة
Views 1535
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بدأت بالعسل.. قصة صاحبة مطعم «جريش أم الريش» في القصيم (فيديو)

القصيم (صدى):
أثبتت سيدة جدارتها في الطهي؛ فتسابق عليها الناس من داخل منطقة القصيم وخارجها، حتى تجاوزت مبيعاتها اليومية في مهرجان الكليجا 3 آلاف ريال.

وقالت صاحبة محل جريش أم الريش لبرنامج " الراصد " إن بدايتها كانت في العام الماضي في أحد المهرجانات الصيفية، ولاقت إقبالاً كبيرًا؛ وهو ما شجعها على التوسع في إنتاجها من الجريش، والقرصان، والكبسة، وتسجيل علامتها التجارية في وزارة التجارة، وتسعى قُدمًا إلى افتتاح مطعمها الخاص بالأكلات الشعبية.

وأضافت : كانت بايتي منذ 3 سنوات استأجرت مكان في حديقة وطاولة ووضعت عليها 3 علب من العسل في أول يوم وواحدة مع اولاد كانوا يلعبون طوحوا العسل.

وتابعت : فرفضت أن أخذ منهم تعويض واقترحت عليا اخت الطبخ وبدأت ابيع " الجريش " ودخلت في العديد من المهرجانات واشتهرت به.

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أحدث التعليقات

mbhjgug
عور قلبي ياويلة من رب العالمين يارب انة خالد مخلد ابد الابدين في نار جهنم
ابو محمد 😎
طيب يا ام الريش ، طيري بجنحانك ..
ابو محمد 😎
احسن ، لو ماودنا ..
Yahay
نسئل الله له الرحمه والمغفرة وجنة النعيم وان يلهـم أهـله وذويه الصبر والسلوان
Yahay
نسئل الله له الرحمه والمغفرة وجنة النعيم وان يلهـم أهـله وذويه الصبر والسلوان

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