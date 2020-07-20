الكويت تحبس ناصر الدويلة بعد الإساءة للإمارات

خالد الظفيري (صدى):
أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الاثنين، حكمًا يقضي بحبس النائب السابق ناصر الدويلة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار، في قضية الإساءة إلى الإمارات.
وكانت النيابة العامة استدعت الدويلة، قبل عدة أشهر؛ للتحقيق معه في تهمة إساءته للإمارات، بناء على شكوى الأخيرة ضده؛ بسبب تغريدات سابقة تعود لـ 2014 وُصفت بالمسيئة، وتم الإفراج عنه آنذاك بكفالة مالية.
وسبق أن أحيل الدويلة إلى القضاء في بلاده بتهم تتعلق بالإساءة إلى السعودية، من خلال تغريدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه حصل على حكم بالبراءة من تلك التهم.