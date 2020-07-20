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الكويت تحبس ناصر الدويلة بعد الإساءة للإمارات

Time منذ ساعة
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الكويت تحبس ناصر الدويلة بعد الإساءة للإمارات

خالد الظفيري (صدى):
أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الاثنين، حكمًا يقضي بحبس النائب السابق ناصر الدويلة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار، في قضية الإساءة إلى الإمارات.

وكانت النيابة العامة استدعت الدويلة، قبل عدة أشهر؛ للتحقيق معه في تهمة إساءته للإمارات، بناء على شكوى الأخيرة ضده؛ بسبب تغريدات سابقة تعود لـ 2014 وُصفت بالمسيئة، وتم الإفراج عنه آنذاك بكفالة مالية.

وسبق أن أحيل الدويلة إلى القضاء في بلاده بتهم تتعلق بالإساءة إلى السعودية، من خلال تغريدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه حصل على حكم بالبراءة من تلك التهم.

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أحدث التعليقات

mbhjgug
عور قلبي ياويلة من رب العالمين يارب انة خالد مخلد ابد الابدين في نار جهنم
ابو محمد 😎
طيب يا ام الريش ، طيري بجنحانك ..
ابو محمد 😎
احسن ، لو ماودنا ..
Yahay
نسئل الله له الرحمه والمغفرة وجنة النعيم وان يلهـم أهـله وذويه الصبر والسلوان
Yahay
نسئل الله له الرحمه والمغفرة وجنة النعيم وان يلهـم أهـله وذويه الصبر والسلوان

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