الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مختص يكشف كيفية رصد مخالفة عدم تأمين المركبة

Time منذ ساعة
Views 2215
بالفيديو.. مختص يكشف كيفية رصد مخالفة عدم تأمين المركبة

الرياض (صدى):
أوضح المتخصص بالاستشارات القانونية المرورية ونظام المرور الدكتور مساعد الربيش، أن المركبة إذا رُصد عليها مخالفة سرعة، وتم ضبطها عبر كاميرات الرصد الآلي، فالنظام هُنا يرصد عليك السرعة.

وأضاف الربيش خلال حواره عبر قناة " الإخبارية ":" من ثم يبحث هل لديك تأمين من عدمه، وإذا كانت المركبة ليست مؤمنة، فعندها يتم رصد مخالفة عدم تأمين المركبة مع مخالفة السرعة "، لافتا إلى أنه في حال تم رصد مخالفة سرعة لذات المركبة بعد الرصد الأول، أو أي مخالفة أخرى، فهنا النظام لا يرصد عليك مخالفة عدم تأمين المركبة، بل يتم الانتظار ١٠ أيام من تاريخ مخالفة عدم تأمين المركبة الأولى، ثم يصدر عليك مخالفة.

وأشار الربيش: " المسؤولون في الإدارة العامة للمرور وضعوا تقنية معينة لمراعاة أن سالكي الطريق لا يستطيعون فحص مركباتهم وهم في سفر، لذلك تم اختيار مهلة ١٠ أيام حتى يتمكن من تأمين مركبته ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

mbhjgug
عور قلبي ياويلة من رب العالمين يارب انة خالد مخلد ابد الابدين في نار جهنم
ابو محمد 😎
طيب يا ام الريش ، طيري بجنحانك ..
ابو محمد 😎
احسن ، لو ماودنا ..
Yahay
نسئل الله له الرحمه والمغفرة وجنة النعيم وان يلهـم أهـله وذويه الصبر والسلوان
Yahay
نسئل الله له الرحمه والمغفرة وجنة النعيم وان يلهـم أهـله وذويه الصبر والسلوان

أخر الأخبار

شركة تحكم تعلن عن وظيفة شاغرة
شركة تحكم تعلن عن وظيفة شاغرة
Time منذ 8 دقائق Views 1235
سجن رجل حرق زوجاته وبناته ووالدته للزواج من أخرى
سجن رجل حرق زوجاته وبناته ووالدته للزواج من أخرى
Time منذ 10 دقائق Views 234
ابنة الفنانة وعد تُصاب بفيروس كورونا 
ابنة الفنانة وعد تُصاب بفيروس كورونا 
Time منذ 10 دقائق Views 1215
سما المصري تعتذر عن فيديوهاتها المخلة خلال محاكمتها
سما المصري تعتذر عن فيديوهاتها المخلة خلال محاكمتها
Time منذ 10 دقائق Views 108
بالفيديو..«السند» يوضح حكم حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي 
بالفيديو..«السند» يوضح حكم حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي 
Time منذ 21 دقيقة Views 1480
بدأت بالعسل.. قصة صاحبة مطعم «جريش أم الريش» في القصيم (فيديو)
بدأت بالعسل.. قصة صاحبة مطعم «جريش أم الريش» في القصيم (فيديو)
Time منذ 28 دقيقة Views 1530
إسرائيل تقصف مواقع إيرانية في دمشق
إسرائيل تقصف مواقع إيرانية في دمشق
Time منذ 35 دقيقة Views 1590
السلمي يكشف عن سبب انتحال الشخصيات بمنصات التواصل «فيديو» 
السلمي يكشف عن سبب انتحال الشخصيات بمنصات التواصل «فيديو» 
Time منذ 44 دقيقة Views 1584
مطالب بتمديد سن التقاعد للممارسي الصحي على طاولة «الشورى»
مطالب بتمديد سن التقاعد للممارسي الصحي على طاولة «الشورى»
Time منذ ساعة Views 1727
الكويت تحبس ناصر الدويلة بعد الإساءة للإمارات
الكويت تحبس ناصر الدويلة بعد الإساءة للإمارات
Time منذ ساعة Views 2086