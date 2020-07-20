الأعداد السابقة للصحيفة

الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة على عدة مناطق بالمملكة 

Time منذ ساعة
Views 2094
Comment 1
الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة على عدة مناطق بالمملكة 

الرياض (صدى):
توقع باحث المناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية  عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة وجنوب الطائف.

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع " تويتر ": " متوقع نشاط للرياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم ونجران والشرقية وسواحل الغربية ".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحاً نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة الى جازان ومناطق " مكة المكرّمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران، المدينة المنوّرة " ، وسماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

Time واتساب

أحدث التعليقات

mbhjgug
عور قلبي ياويلة من رب العالمين يارب انة خالد مخلد ابد الابدين في نار جهنم
ابو محمد 😎
طيب يا ام الريش ، طيري بجنحانك ..
ابو محمد 😎
احسن ، لو ماودنا ..
Yahay
نسئل الله له الرحمه والمغفرة وجنة النعيم وان يلهـم أهـله وذويه الصبر والسلوان
Yahay
نسئل الله له الرحمه والمغفرة وجنة النعيم وان يلهـم أهـله وذويه الصبر والسلوان

أخر الأخبار

شركة تحكم تعلن عن وظيفة شاغرة
شركة تحكم تعلن عن وظيفة شاغرة
Time منذ 8 دقائق Views 1235
سجن رجل حرق زوجاته وبناته ووالدته للزواج من أخرى
سجن رجل حرق زوجاته وبناته ووالدته للزواج من أخرى
Time منذ 10 دقائق Views 229
ابنة الفنانة وعد تُصاب بفيروس كورونا 
ابنة الفنانة وعد تُصاب بفيروس كورونا 
Time منذ 10 دقائق Views 1210
سما المصري تعتذر عن فيديوهاتها المخلة خلال محاكمتها
سما المصري تعتذر عن فيديوهاتها المخلة خلال محاكمتها
Time منذ 10 دقائق Views 105
بالفيديو..«السند» يوضح حكم حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي 
بالفيديو..«السند» يوضح حكم حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي 
Time منذ 20 دقيقة Views 1474
بدأت بالعسل.. قصة صاحبة مطعم «جريش أم الريش» في القصيم (فيديو)
بدأت بالعسل.. قصة صاحبة مطعم «جريش أم الريش» في القصيم (فيديو)
Time منذ 27 دقيقة Views 1530
إسرائيل تقصف مواقع إيرانية في دمشق
إسرائيل تقصف مواقع إيرانية في دمشق
Time منذ 35 دقيقة Views 1588
السلمي يكشف عن سبب انتحال الشخصيات بمنصات التواصل «فيديو» 
السلمي يكشف عن سبب انتحال الشخصيات بمنصات التواصل «فيديو» 
Time منذ 43 دقيقة Views 1584
مطالب بتمديد سن التقاعد للممارسي الصحي على طاولة «الشورى»
مطالب بتمديد سن التقاعد للممارسي الصحي على طاولة «الشورى»
Time منذ ساعة Views 1727
الكويت تحبس ناصر الدويلة بعد الإساءة للإمارات
الكويت تحبس ناصر الدويلة بعد الإساءة للإمارات
Time منذ ساعة Views 2086