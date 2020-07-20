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خادم الحرمين يتلقى اتصالات من ملكي البحرين والأردن وأمير الكويت

Time منذ ساعة
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خادم الحرمين يتلقى اتصالات من ملكي البحرين والأردن وأمير الكويت

الرياض (صدى):
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعياً الله عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لجلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - جلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.

وتلقى خادم الحرمين اتصالاً هاتفيًا ، من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك خـير يا دكتــور خالـــد .
. راعــي الـددســـن .
😂😂. ليت كل البرلمانين مثلها كان إنحلت كل مشاكل بلدانهم .💃.
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههه. صدقت يخوي ابو محمد 😎 .
. راعــي الـددســـن .
يالطيييييييييييف طشـرهـم طشـار السايق الحـمار .😱.
. راعــي الـددســـن .
قواهـم الله وبارك فيـــهم .👍.

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