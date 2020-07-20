شاهد.. مقطع نادر لمناورات الجيش المصري في مصر قبل ٨١ عاماً

القاهرة (صدى):
أظهر مقطع نادر مناورات الجيش المصري في مصر عام ١٣٥٨هـ -١٩٤٠م أي قبل ٨١ عاما، حيث انتشر على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك بعد تفويض البرلمان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على الأمن القومي المصري.
وكان نشطاء مصريون أطلقوا هاشتاقاً تحت عنوان " كلنا الجيش المصري " الذي تصدر ترند تويتر، بعدما انهالت عليه تعليقات رواد التواصل التي تطالب السيسي لاتخاذ قرار التدخل العسكري في ليبيا
وكانت " صدى " نشرت تفاصيل حول تفويض البرلمان المصري للسيسي لاتخاذ قرار التدخل العسكري في ليبيا.
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