«كلنا الجيش المصري» يتصدر الترند ومطالبات للسيسي بالتدخل العسكري في ليبيا

القاهرة (صدى):
دشن مصريون هاشتاقاً تحت عنوان " كلنا الجيش المصري "، وجاء ذلك بعد تفويض البرلمان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على الأمن القومي المصري.
وتصدر وسم " كلنا الجيش المصري " ترند تويتر بعدما انهالت عليه تعليقات النشطاء المصريين التي تطالب السيسي لاتخاذ قرار التدخل العسكري في ليبيا
وجاءت التعليقات كالآتي:" ١٠٠ مليون جندى جاهزين لحماية ترابك يا بلادي، مصر كلها خلفك يافخامة الرئيس البطل حفظ الله جيش مصر، ندعم ونؤيد قرارات قيادتنا الرشيدة تجاه العدوان على أمننا القومي، احنا المصريين واقفين مع جيشنا العظيم ربنا ينصرنا على أهل الشر ".
وكانت " صدى " نشرت تفاصيل حول تفويض البرلمان المصري للسيسي لاتخاذ قرار التدخل العسكري في ليبيا.
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