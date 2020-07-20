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«البسامي»: سيتم فتح الجزء الشمالي للدائري الرابع لخدمة الأهالي

Time منذ ساعة
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«البسامي»: سيتم فتح الجزء الشمالي للدائري الرابع لخدمة الأهالي

مكة المكرمة (صدى):
أعلن اللواء محمد بن عبدالله البسامي مساعد قوات أمن الحج لشؤون المرور، عن اعتزام الجهة المختصة بإصدار قرار لفتح الجزء الشمالي للدائري الرابع لخدمة الأهالي أثناء موسم الحج.

جاء ذلك ضمن إعلانه عن الخطة المرورية، إذ أكد أنه سيتم منع دخول السيارات غير المصرح لها للمشاعر خلال الحج.

وأوضح أن محاور الخطة المرورية لموسم حج هذا العام 1441هـ تركزت على نشر الدوريات المرورية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق الرابطة بينهما لتحقيق حركة مرورية مرنة وآمنة تخدم ضيوف الرحمن وتحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطرق على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتنظيم الحركة المرورية داخل المنطقة المركزية والتحكم في جميع المحاور لتقليل الدخول إلى المنطقة المركزية وفق لمرحلة التروية وأيام التشريق وكذلك التحكم في جميع مداخل المشاعر المقدسة ومنع دخول السيارات غير المصرح لها من جميع المحاور خلال فترة الحج.

وبين أن محاور الخطة حددت خطوط سير حافلات حجاج بيت الله الحرام داخل المشاعر المقدسة ومن الجمرات إلى المسجد الحرام والعودة وتجهيزها بجميع الاحتياطات اللازمة لضمان سهولة تحركات الحافلات وعدم تداخلها مع الحركة العامة في التنقلات كافة علاوة على تنظيم حركة السير داخل المشاعر المقدسة والعمل على تهيئة جميع الخطوط لتنقلات الحجاج مع مراعات توفر السلامة المرورية على الطرق كافة وإعداد خطة مرورية تراعي وجود الحجاج وسكنهم في منى ومحيط مسجد نمرة ومخيماتهم في عرفات وأثناء التنقل إلى مسجد المشعر الحرام ثم إلى الجمرات والذهاب إلى المسجد الحرام والعودة مرة أخرى إلى منى لقضاء أيام التشريق وأيضا صرف تصاريح لسيارات الجهات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفق تنظيم مسبق.

وأفاد أن الخطة راعت التحكم في الطرق الرابطة بين شمال مكة المكرمة وجنوبها بما يضمن عدم تأثر هذه المناطق المحيطة بالمشاعر المقدسة مثل الشرائع والعزيزية بالخطط الأمنية والمرورية والتي تهدف إلى تخصيص المشاعر المقدسة لحركة حجاج بيت الله الحرام .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك خـير يا دكتــور خالـــد .
. راعــي الـددســـن .
😂😂. ليت كل البرلمانين مثلها كان إنحلت كل مشاكل بلدانهم .💃.
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههه. صدقت يخوي ابو محمد 😎 .
. راعــي الـددســـن .
يالطيييييييييييف طشـرهـم طشـار السايق الحـمار .😱.
. راعــي الـددســـن .
قواهـم الله وبارك فيـــهم .👍.

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