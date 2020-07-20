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الصحة: هناك أطفال يتأثرون بمضاعفات فيروس كورونا

Time منذ ساعة
Views 1745
الصحة: هناك أطفال يتأثرون بمضاعفات فيروس كورونا

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، أن هناك أطفال يتأثرون أكثر من غيرهم بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أن الأطفال يُعتبرو أقل تأثرًا بمضاعفات الفيروس مقارنة بالبالغين ولكن هنالك فئات لديهم حالات مرضية تجعلهم يتأثرون بأعراض جانبية.

وأشارت إلى أن أبرز تلك الأعراض هي: من لديهم أمراض القلب الخلقية منذ الولادة، من لديهم أمراض الرئة المزمنة، من يستخدم أدوية تثبيط المناعة، مرضى السكري، مرضى الربو.

وأضافت أن هناك إجراءات وقائية لابد من اتخاذها مثل: الاستمرار بالخطة العلاجية الخاصة بالطفل، التأكد من توفر كمية كافية من أدوية الطفل، تأكد من أخذ طفلك لجميع اللقاحات لمنع الإصابة بأمراض أخرى، استشارة طبيب عبر تطبيق صحة عند الحاجة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك خـير يا دكتــور خالـــد .
. راعــي الـددســـن .
😂😂. ليت كل البرلمانين مثلها كان إنحلت كل مشاكل بلدانهم .💃.
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههه. صدقت يخوي ابو محمد 😎 .
. راعــي الـددســـن .
يالطيييييييييييف طشـرهـم طشـار السايق الحـمار .😱.
. راعــي الـددســـن .
قواهـم الله وبارك فيـــهم .👍.

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