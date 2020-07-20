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أخضر الشباب يجري الفحوصات الروتينية ويواصل تدريباته في معسكر أبها

Time منذ ساعة
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أخضر الشباب يجري الفحوصات الروتينية ويواصل تدريباته في معسكر أبها

ماجد محمد (صدى):
أجرى لاعبو المنتخب الوطني تحت 19 عامًا، اليوم الاثنين، في مستشفى عسير المركزي الفحوصات الطبية الإلزامية من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل المشاركة في كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان منتصف شهر أكتوبر المقبل، كإجراء روتيني من الاتحاد الآسيوي لضمان سلامة اللاعبين خلال بطولاته.

واشتملت الفحوصات التي جاءت على هامش معسكر "الأخضر" الشاب في أبها، على التحاليل الحيوية، وتخطيط القلب، والأشعة التصويرية للقلب.

ميدانيًا، أجرى المنتخب الوطني حصته التدريبية مساء اليوم الاثنين على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، الذي عمد إلى تطبيق اللاعبين لتمارين تكتيكية متنوعة، بالإضافة إلى إجراء اختبارات اللياقة البدنية.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يجزاك خـير يا دكتــور خالـــد .
. راعــي الـددســـن .
😂😂. ليت كل البرلمانين مثلها كان إنحلت كل مشاكل بلدانهم .💃.
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههه. صدقت يخوي ابو محمد 😎 .
. راعــي الـددســـن .
يالطيييييييييييف طشـرهـم طشـار السايق الحـمار .😱.
. راعــي الـددســـن .
قواهـم الله وبارك فيـــهم .👍.

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