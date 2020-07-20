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تسجيل 4 وفيات جديدة بكورونا في الطائف

Time منذ ساعة
Views 1556
تسجيل 4 وفيات جديدة بكورونا في الطائف

الطائف (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن استمرار تسجيل الطائف وفيات من بين المُصابين بفيروس كورونا المُستجد.

وجاء ذلك بعد الإعلان اليوم الاثنين عن 4 وفيات تُضاف لما تم تسجيله مُسبقًا؛ حيث يبلغ العدد الإجمالي 75 وفاة رحمهم الله، منذُ بداية الجائحة.

كما سجلت المحافظة 122 إصابة جديدة، رُصدت خلال 24 ساعة الماضية، في تسجيلٍ يومي دون توقف، ليبلغ إجمالي الإصابات 8662 إصابة، تعافى منها 6948 حالة، بعد أن أُعلن اليوم عن 134 حالة تعافٍ جديدة، في حين يتلقى 1639 حالة مُصابة العناية الطبية اللازمة باعتبارهم حالات نشطة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
السايق مِنــتاز ماخـاف منهـم .👍.
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
. راعــي الـددســـن .
.😂😂😂. إيدها ثيـرموميــتر .😂🌡😂.
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه .. .. طيب يا قوم عبيه .. الهزيله والرديه ..

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