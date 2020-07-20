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خليل الزياني يحقق لقب أفضل مدرب في تاريخ نهائيات كأس آسيا

Time منذ 8 دقائق
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خليل الزياني يحقق لقب أفضل مدرب في تاريخ نهائيات كأس آسيا

طلال الغامدي (صدى):
حاز مدرب المنتخب الوطني (سابقاً) خليل الزياني على لقب أفضل مدرب في تاريخ نهائيات كأس آسيا.

وجاء ذلك في استفتاء الاتحاد القاري للعبة، لأفضل مدرب في تاريخ نهائيات كأس آسيا، بعد أن اكتسح (الزياني) التصويت بـ77 في المئة من أصوات 26 ألف مشارك؛ بحسب ما أعلن «الآسيوي».

وكان الزياني قد قاد الأخضر إلى أولى بطولاته القارية، عندما توّج رفقته ببطولة كأس آسيا 1984، التي احتضنتها سنغافورة.

وتضمنت قائمة المدربين الذين تنافسوا على اللقب إلى جانب الزياني، كلًّا من: الإيراني محمد رانجبار الفائز مع منتخب بلاده في 1972، وحشمت مهاجراني مواطنه الآخر المتوج عام 1976، والبرازيلي كارلوس ألبيرتو المتوج مع منتخبي الكويت 1980، والأخضر السعودي في 1988، بعد ذلك الفرنسي تروسييه الحائز على اللقب مع اليابان 2000، والبرازيلي زيكو البطل رفقة المنتخب ذاته 2004، وجورفان فييرا مدرب العراق الفائز باللقب القاري 2007، ثم الأسترالي انج بوستيكوغلو لعام 2015، والإسباني فيليكس سانشيز 2019 مع قطر.

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أحدث التعليقات

متعب
كل خائن لا بد ان يقتل ...
بوهادي
الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين
باقيرا
بعض الحريم يستاهلون اكثر من القتل اذا في
**""'سهم'""**😊
المفروض يسمونها منظمة المرض العالمية ... اخبارهم كاذبة وتجيب الأكتئاب
تركي
كفو اللي مافيه خير لربعه مافيه خير لا لنفسه ولا للناس /اعرف واحد يوم اعتزل جايب فنانيين يغنون باعتزاله من ضمنهم تايلر ابو صامولي ههههه

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