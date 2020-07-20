أزمات في النصر بسبب الصفقات الجديدة

ماجد محمد (صدى):
تواجه إدارة نادي النصر، أزمات في قائمة الفريق خلال البطولات المقبلة، إثر تقليص عدد المقيدين في قوائم الأندية إلى 20 لاعبًا فقط.
وكشفت مصادر، أن إشكالة قائمة الفريق تتمثل في أن العدد الإجمالي بخلاف القائمة الحالية سيزيد بنحو 28 لاعبا، منهم ستة لاعبين جدد، وهم عبدالمجيد الصليهم، سلطان العنزي، عبدالعزيز العلاوي، عبدالله الشنقيطي، عبدالفتاح عسيري، والحارس أمين بخاري، وكذلك منهم 11 لاعبًا معارًا و14 مصعدًا .
وأكدت المصادر وفقًا لـ "الاقتصادية"، أنه لن يكون هناك عائقا في القائمة الآسيوية حتى يكتمل العدد إلى 30 لاعبًا الحد الأقصى المسموح به، إذ أنها كانت قد ضمن 28 لاعبًا فقط فيها.
ومن المنتظر إعارة 12 لاعبا من فئة مواليد عام 2000 ينتسبون لدرجة الشباب، يفترض أن ينضموا للفريق الأول إجباريا، بعد تجاوزهم السن القانونية للفئات السنية.