الأعداد السابقة للصحيفة

أزمات في النصر بسبب الصفقات الجديدة

Time منذ ساعة
Views 2579
Comment 1
أزمات في النصر بسبب الصفقات الجديدة

ماجد محمد (صدى):
تواجه إدارة نادي النصر، أزمات في قائمة الفريق خلال البطولات المقبلة، إثر تقليص عدد المقيدين في قوائم الأندية إلى 20 لاعبًا فقط.

وكشفت مصادر، أن إشكالة قائمة الفريق تتمثل في أن العدد الإجمالي بخلاف القائمة الحالية سيزيد بنحو 28 لاعبا، منهم ستة لاعبين جدد، وهم عبدالمجيد الصليهم، سلطان العنزي، عبدالعزيز العلاوي، عبدالله الشنقيطي، عبدالفتاح عسيري، والحارس أمين بخاري، وكذلك منهم 11 لاعبًا معارًا و14 مصعدًا .

وأكدت المصادر وفقًا لـ "الاقتصادية"، أنه لن يكون هناك عائقا في القائمة الآسيوية حتى يكتمل العدد إلى 30 لاعبًا الحد الأقصى المسموح به، إذ أنها كانت قد ضمن 28 لاعبًا فقط فيها.

ومن المنتظر إعارة 12 لاعبا من فئة مواليد عام 2000 ينتسبون لدرجة الشباب، يفترض أن ينضموا للفريق الأول إجباريا، بعد تجاوزهم السن القانونية للفئات السنية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
السايق مِنــتاز ماخـاف منهـم .👍.
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
. راعــي الـددســـن .
.😂😂😂. إيدها ثيـرموميــتر .😂🌡😂.
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه .. .. طيب يا قوم عبيه .. الهزيله والرديه ..

أخر الأخبار

أخضر الشباب يجري الفحوصات الروتينية ويواصل تدريباته في معسكر أبها
أخضر الشباب يجري الفحوصات الروتينية ويواصل تدريباته في معسكر أبها
Time منذ 7 ثواني Views 1002
 سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيا من ولي العهد بدولة الكويت
 سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيا من ولي العهد بدولة الكويت
Time منذ 5 دقائق Views 1096
يافرحتها بالتصوير
يافرحتها بالتصوير
Time منذ 14 دقيقة Views 404
لماذا إختفت الانفلونزا ونزلات البرد
لماذا إختفت الانفلونزا ونزلات البرد
Time منذ 15 دقيقة Views 314
مضاربة مع سائق تاكسي في الامارات
مضاربة مع سائق تاكسي في الامارات
Time منذ 16 دقيقة Views 340
ممرضة وتصرف غريب مع فحص الكورونا
ممرضة وتصرف غريب مع فحص الكورونا
Time منذ 16 دقيقة Views 299
انتبه على حلالك
انتبه على حلالك
Time منذ 17 دقيقة Views 313
احراق زوجين مسنين حتى الموت بعد الاشتباه في ممارستهما للسحر
احراق زوجين مسنين حتى الموت بعد الاشتباه في ممارستهما للسحر
Time منذ 25 دقيقة Views 381
آلية تقديم شكوى على صاحب العمل من قبل المؤمن له 
آلية تقديم شكوى على صاحب العمل من قبل المؤمن له 
Time منذ 25 دقيقة Views 1461
بيل يستمر في الريال رغم صراعاته مع زيدان
بيل يستمر في الريال رغم صراعاته مع زيدان
Time منذ 27 دقيقة Views 1404