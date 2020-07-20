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نصائح تساعد المرأة الحامل في التخلص من الحكة

Time منذ يومين
Views 2206
نصائح تساعد المرأة الحامل في التخلص من الحكة

أميرة خالد (صدى):
تواجه المرأة عدة تغيرات في جسدها خلال فترة الحمل، منها ما يجعلها تشعر بالضيق والإنزعاج مثل الحكة التى تصيبها خاصة في الشهور الأخيرة من الحمل.

ويرجع سبب إصابتها بالحكة إلى تمدد جلدها، وزيادة إفراز هرمون الحمل في الدم الأمر الذى يتسبب في زيادة تدفق الدم، وشعورها بالرغبة في الحك.

ومن النصائح المفيدة للتغلب على هذه المشكلة استخدام الشوفان، وذلك بوضع كوب منه في حوض الاستحمام، كما يفيد وضع الكمادات الباردة لمدة 10 دقائق في تقليل الرغبة في الحك.

ومن النصائح التى تفيد أيضا أن تحرص المرأة على ارتداء الملابس الفضفاضة، وأن تهتم بوضع كريمات الترطيب.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه ويغفر له
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ترًجع باالسلامة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جلسوها ع الجنوووووط😐
abdul
ضريبة علي كل شيئ ، مثل رأسمالية امركا. الله المستعان .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله

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