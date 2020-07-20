خبراء يستخرجون بيانات صندوقي الطائرة الأوكرانية المنكوبة 

وكالات (صدى):
أوضح مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني " بي.إي.إيه " أن المحققين بدأوا العمل على استخراج بيانات مسجلي رحلة الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني في يناير.
واتضح أنها نجحت في تنزيل المعلومات من الصندوقين، حيث أن العمل بالمختبرات لاستخراج البيانات من الصندوقين الأسودين بدأ بعد اجتماع تمهيدي مع مسؤولين إيرانيين ومسؤولين آخرين موجودين في مقر المكتب الواقع خارج باريس.
ووفقا للمعلومات الواردة فإنه سيجري الاستماع أولا إلى مسجل الصوت بقمرة القيادة ثم إلى مسجل بيانات الرحلة، كما يرجح أن يستمر العمل حتى يوم الخميس على الأقل.
وراقب محققون في الحوادث الجوية من كندا والولايات المتحدة والسويد وبريطانيا عملية استخراج البيانات، فضلا عن ممثلين عن الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وبوينغ وشركة سافران التي تصنع المحركات، كما طالب أهالي الضحايا إرسال محقق يمثلهم لكن لن تتم الاستجابة لطلبهم.