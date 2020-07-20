الأعداد السابقة للصحيفة

خبراء يستخرجون بيانات صندوقي الطائرة الأوكرانية المنكوبة 

Time منذ 40 دقيقة
Views 1603
خبراء يستخرجون بيانات صندوقي الطائرة الأوكرانية المنكوبة 

وكالات (صدى):
أوضح مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني " بي.إي.إيه "  أن المحققين بدأوا العمل على استخراج بيانات مسجلي رحلة الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني في يناير.

واتضح أنها نجحت في تنزيل المعلومات من الصندوقين، حيث  أن العمل بالمختبرات لاستخراج البيانات من الصندوقين الأسودين بدأ بعد اجتماع تمهيدي مع مسؤولين إيرانيين ومسؤولين آخرين موجودين في مقر المكتب الواقع خارج باريس.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه سيجري الاستماع أولا إلى مسجل الصوت بقمرة القيادة ثم إلى مسجل بيانات الرحلة، كما يرجح أن يستمر العمل حتى يوم الخميس على الأقل.

وراقب محققون في الحوادث الجوية من كندا والولايات المتحدة والسويد وبريطانيا عملية استخراج البيانات، فضلا عن ممثلين عن الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وبوينغ وشركة سافران التي تصنع المحركات، كما طالب أهالي الضحايا إرسال محقق يمثلهم لكن لن تتم الاستجابة لطلبهم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

متعب
كل خائن لا بد ان يقتل ...
بوهادي
الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين
باقيرا
بعض الحريم يستاهلون اكثر من القتل اذا في
**""'سهم'""**😊
المفروض يسمونها منظمة المرض العالمية ... اخبارهم كاذبة وتجيب الأكتئاب
تركي
كفو اللي مافيه خير لربعه مافيه خير لا لنفسه ولا للناس /اعرف واحد يوم اعتزل جايب فنانيين يغنون باعتزاله من ضمنهم تايلر ابو صامولي ههههه

أخر الأخبار

العروس شكلها ماتبي الزواج خير شر
العروس شكلها ماتبي الزواج خير شر
Time منذ 6 دقائق Views 216
5 تصرفات يجب عليك القيام بها في الفعاليات الترفيهية
5 تصرفات يجب عليك القيام بها في الفعاليات الترفيهية
Time منذ 6 دقائق Views 1173
الضب والاجواء الحارة
الضب والاجواء الحارة
Time منذ 6 دقائق Views 192
رايق قبل الغداء
رايق قبل الغداء
Time منذ 7 دقائق Views 232
خليل الزياني يحقق لقب أفضل مدرب في تاريخ نهائيات كأس آسيا
خليل الزياني يحقق لقب أفضل مدرب في تاريخ نهائيات كأس آسيا
Time منذ 7 دقائق Views 1207
خليجي يعثر على مخلوق غريب وسط الحي
خليجي يعثر على مخلوق غريب وسط الحي
Time منذ 7 دقائق Views 245
يقول انه ماشافهم
يقول انه ماشافهم
Time منذ 8 دقائق Views 219
شاهد.. العثور على مفقود وادي الدواسر وهو ساجد في منطقة صحراوية
شاهد.. العثور على مفقود وادي الدواسر وهو ساجد في منطقة صحراوية
Time منذ 12 دقيقة Views 1788
حقيقة تسلم السديس لميكروفون من الذهب الخالص
حقيقة تسلم السديس لميكروفون من الذهب الخالص
Time منذ 17 دقيقة Views 1624
نصائح تساعد المرأة الحامل في التخلص من الحكة
نصائح تساعد المرأة الحامل في التخلص من الحكة
Time منذ 20 دقيقة Views 1135