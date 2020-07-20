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" العدل " توضح الإجراء المطلوب حال غياب المدعى عن الجلسة القضائية 

Time منذ 58 دقيقة
Views 1765
" العدل " توضح الإجراء المطلوب حال غياب المدعى عن الجلسة القضائية 

نايف السالم (صدى):
أوضح برنامج تعريف المتخصص برفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية أن الوكيل إذا حضر للجلسة القضائية وقدم وكالة لا تخوله بالإجراء المطلوب تفهمه الدائرة بإكمال المطلوب.

وأضاف تعريف عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":"  فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة التالية: فإن كان وكيله عن المدعي فيعامل وفق أحكام المادة ( 55 ) من نظام المرافعات الشرعية المتعلقة بغياب المدعي.

ولفت تعريف:" فإن كان وكيله عن المدعى عليه فيعتبر في حكم الغائب ويعامل وفق أحكام المادة ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعية و المادة ( 3/50 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ".

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أحدث التعليقات

متعب
كل خائن لا بد ان يقتل ...
بوهادي
الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين
باقيرا
بعض الحريم يستاهلون اكثر من القتل اذا في
**""'سهم'""**😊
المفروض يسمونها منظمة المرض العالمية ... اخبارهم كاذبة وتجيب الأكتئاب
تركي
كفو اللي مافيه خير لربعه مافيه خير لا لنفسه ولا للناس /اعرف واحد يوم اعتزل جايب فنانيين يغنون باعتزاله من ضمنهم تايلر ابو صامولي ههههه

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