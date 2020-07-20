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الاتحاد الآسيوي يوافق على تسجيل اللاعبين الجدد في دوري الأبطال 2020

Time منذ ساعة
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الاتحاد الآسيوي يوافق على تسجيل اللاعبين الجدد في دوري الأبطال 2020

ماجد محمد (صدى):
تلقي الاتحاد السعودي لكرة القدم، موافقة رسمية من الاتحاد الآسيوي على طلب السماح للأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 بتسجيل اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم وتم تمديد عقودهم مع أنديتهم الحالية حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، وذلك خلال فترة التسجيل الآسيوية والتي تنتهي بنهاية شهر أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد السعودي طلب من الاتحاد الآسيوي منح الأندية السعودية الاستفادة من اللاعبين الجدد المنتقلين لهم بنهاية الموسم والذين تم تجديد عقودهم مع أنديتهم السابقة حتى نهاية الدوري في التاسع من سبتمبر المقبل وذلك لمعالجة الأوضاع التي أفرزتها أزمة فيروس كورونا المستجد وأدت التوقف النشاط الكروي القاري والمحلي.

ووفقا لهذه الموافقة ستتمكن الأندية السعودية من تسجيل لاعبيها المنتقلين بعد نهاية استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمشاركة فيما تبقى من مباريات بدوري أبطال آسيا الذي يستأنف في الرابع عشر من سبتمبر المقبل.

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أحدث التعليقات

متعب
كل خائن لا بد ان يقتل ...
بوهادي
الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين
باقيرا
بعض الحريم يستاهلون اكثر من القتل اذا في
**""'سهم'""**😊
المفروض يسمونها منظمة المرض العالمية ... اخبارهم كاذبة وتجيب الأكتئاب
تركي
كفو اللي مافيه خير لربعه مافيه خير لا لنفسه ولا للناس /اعرف واحد يوم اعتزل جايب فنانيين يغنون باعتزاله من ضمنهم تايلر ابو صامولي ههههه

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