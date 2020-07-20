مصر توضح حقيقة تسليح القبائل الليبية لمواجهة أردوغان

القاهرة (صدى):
شهدت الفترة الماضية أنباء عن تسليح مصر للقبائل الليبية في معركة ليبيا ضد الغزو التركي.
وفي هذا الصدد نفت مصادر للعربية الأمر، قائلًا : "مصر لن تقوم بتسليح القبائل بل تحث على دمجها ضمن الجيش الليبي، بعد اختيار من يصلح ليكون داخل مؤسسات الدولة".
وأشارت المصادر إلى أن مصر ترفض أن يكون السلاح في يد أي جماعات أو قبائل غير الجيش الوطني الليبي.
وأكدت على أنها ترحب بأن يتم دمج القبائل في الجيش بعد تدريب لمدة ٩٠ يوما في مصر بشكل كامل.
كما أفادت بأن مصر لم تناقش ملف تسليح القبائل بل ناقشت وضعها تحت سقف الدولة وتأهيلها سياسيا وعسكريا.
ولا تريد القاهرة أن تتحول القبائل إلى ميلشيات، بحسب ما يروج البعض، لكنها ترغب في دعم الجيش الليبي بعناصر لديها كفاءة وقدرة للعمل تحت مظلة الدولة الليبية.