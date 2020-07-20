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زوجة المنتصر بالله تصدم الجمهور: «لا يعلم بوفاة فاروق الفيشاوي والجداوي»

Time منذ 35 دقيقة
Views 2041
زوجة المنتصر بالله تصدم الجمهور: «لا يعلم بوفاة فاروق الفيشاوي والجداوي»

القاهرة (صدى):
أوضحت السيدة عزيزة كساب زوجة الفنان الكوميدي المنتصر بالله تفاصيل حالة زوجها الصحية.

وقالت إنه لا يعلم بوفاة الفنان فاروق الفيشاوي والفنانة رجاء الجداوي.

وأشارت السيدة عزيزة إلى أن حالته الصحية مستقرة وتحسنت عن ذي قبل، موضحةً أن الفنان الكبير أوقف جلسات العلاج الطبيعي منذ فترة بسبب أزمة فيروس كورونا ولا يخرج من البيت.

وأضافت : "طبعا هو نفسيًا متأثر بسبب قعدة البيت لأنه مكانش بيقعد وكانت حياته كلها حركة ونشاط وشغل، لكن بنشكر ربنا على استقرار حالته".

وكشفت أنها لم تجعله يشاهد حلقة عمرو أديب عن الفنانة رجاء الجداوي حتى لا يتأثر.

وتابعت: "أنا دايما بخبي عنه الأخبار السيئة علشان حالته ما تتأثرش ولحد دلوقت ميعرفش بوفاة فاروق الفيشاوي لأنه كان صديق عمره، ولا وفاة الفنانة رجاء الجداوي التي كانت دائمة السؤال عليه، أو وفاة جورج سيدهم".

Time واتساب

أحدث التعليقات

متعب
كل خائن لا بد ان يقتل ...
بوهادي
الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين
باقيرا
بعض الحريم يستاهلون اكثر من القتل اذا في
**""'سهم'""**😊
المفروض يسمونها منظمة المرض العالمية ... اخبارهم كاذبة وتجيب الأكتئاب
تركي
كفو اللي مافيه خير لربعه مافيه خير لا لنفسه ولا للناس /اعرف واحد يوم اعتزل جايب فنانيين يغنون باعتزاله من ضمنهم تايلر ابو صامولي ههههه

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