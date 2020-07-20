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بالفيديو .. وكيل "الموارد البشرية" : استغلال طفلة في إعلان خادش للحياء يعد من أنواع الإيذاء

Time منذ ساعة
Views 1764
بالفيديو .. وكيل "الموارد البشرية" : استغلال طفلة في إعلان خادش للحياء يعد من أنواع الإيذاء

عادل الحربي (صدى):
أكد أحمد الحديثي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتوجيه الاجتماعي، أن ما حدث من استغلال طفلة في إعلام خادش لحياء لنشر خلطات جنسية عبر حساباتها بمواقع التواصل يعد أحد أنواع الإيذاء للأطفال.

وأكد أن حكومة الحرمين الشريفين تولي اهتمام بالطفل ومنعه من أى مؤثرات خارجية تقوده لمناطق لا يجوز له الاقتراب منها من خلال عدة محاور ومنها الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها المملكة لحماية الطفل من البيع والاستغلال.

وأضاف، خلال مداخلة له في برنامج كلنا مسؤول المذاع على قناة السعودية، أن نظام نظام حماية الطفل في المملكة يكفل حقوقه بالتعليم والصحة والعيش بحياة كريمة.

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أحدث التعليقات

متعب
كل خائن لا بد ان يقتل ...
بوهادي
الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين
باقيرا
بعض الحريم يستاهلون اكثر من القتل اذا في
**""'سهم'""**😊
المفروض يسمونها منظمة المرض العالمية ... اخبارهم كاذبة وتجيب الأكتئاب
تركي
كفو اللي مافيه خير لربعه مافيه خير لا لنفسه ولا للناس /اعرف واحد يوم اعتزل جايب فنانيين يغنون باعتزاله من ضمنهم تايلر ابو صامولي ههههه

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