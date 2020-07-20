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الكشف عن أكبر خريطة فلكية ثلاثية الأبعاد للكون في التاريخ

Time منذ ساعة
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الكشف عن أكبر خريطة فلكية ثلاثية الأبعاد للكون في التاريخ

أوتاوا (صدى):
كشف علماء الفلك النقاب عن أكبر وأشمل خريطة ثلاثية الأبعاد للكون في التاريخ، تشمل أكثر من 4 ملايين مجرة فردية، وأشباه نجوم فائقة السطوع.

وتعتبر الخريطة الأكبر في العالم ”نتيجة عقدين من البحوث الدولية، وتوفر نظرة دقيقة على حجم الكون واتساعه“.

وقال ويل بيرسيفال من جامعة واترلو في كندا، والذي شارك في المشروع، إن الخريطة تعطي ”توفر قصة كاملة عن توسع الكون“.

ستند الخريطة إلى أحدث نتائج مشروع ”مسح سلووان الرقمي للسماء“ (SDSS)، والذي جمع البيانات على مدى 6 سنوات من تلسكوب بصري في نيو مكسيكو كجزء من مهمة بعنوان ”الماسح الطيفي للتذبذبات الباريونية الممتدة“.

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أحدث التعليقات

متعب
كل خائن لا بد ان يقتل ...
بوهادي
الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين
باقيرا
بعض الحريم يستاهلون اكثر من القتل اذا في
**""'سهم'""**😊
المفروض يسمونها منظمة المرض العالمية ... اخبارهم كاذبة وتجيب الأكتئاب
تركي
كفو اللي مافيه خير لربعه مافيه خير لا لنفسه ولا للناس /اعرف واحد يوم اعتزل جايب فنانيين يغنون باعتزاله من ضمنهم تايلر ابو صامولي ههههه

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