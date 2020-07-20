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فضيحة جديدة للخطوط القطرية

Time منذ ساعة
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فضيحة جديدة للخطوط القطرية

ماجد القزيز (صدى):
أدانت محكمة بريطانية، شركة الخطوط الجوية القطرية في حكمها الصادر منذ أيام، بسبب التهرب من التزامات حقوق الملكية الفكرية، رغم تقديم عدد كبير من القطع الموسيقية في خدمات الترفيه، على متن الرحلات الجوية.

وقررت المحكمة تأييد جمعية الحق في الأداء (PRS)، في سؤال حول إمكانية الاستماع إلى قضية انتهاك حقوق الملكية الفكرية المرفوعة ضد الخطوط الجوية القطرية، أمام محاكم إنجلترا.

وحصلت جمعية “PRS” البريطانية  على تعويضات من الخطوط الجوية القطرية، بسبب استخدام قطع موسيقية مملوكة لأعضائها دون الحصول على ترخيص.

وقدمت شركة الطيران الموسيقى كجزء من خدماتها على متن الطائرة إلى جانب خيارات ترفيهية أخرى، لكنها لم تدفع شيئا لأعضاء الجمعية، أي أنها لم تعوض مؤلفي الأغاني وملحنيها وناشري الموسيقى عن استخدام الملكية الفكرية.

واستغلت الخطوط القطرية عدم وجود منظمة تمثل حقوق الملكية الفكرية في قطر، وهربت من عقود الترخيص لحق الأداء في الخدمات المقدمة على متن الطائرات.

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أحدث التعليقات

متعب
كل خائن لا بد ان يقتل ...
بوهادي
الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين
باقيرا
بعض الحريم يستاهلون اكثر من القتل اذا في
**""'سهم'""**😊
المفروض يسمونها منظمة المرض العالمية ... اخبارهم كاذبة وتجيب الأكتئاب
تركي
كفو اللي مافيه خير لربعه مافيه خير لا لنفسه ولا للناس /اعرف واحد يوم اعتزل جايب فنانيين يغنون باعتزاله من ضمنهم تايلر ابو صامولي ههههه

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