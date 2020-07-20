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يعمل جندي أول بالحرس الملكي وعليه مديونية للبنك.. ناصر العنزي يتوفى في حادث سير

Time منذ ساعة
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يعمل جندي أول بالحرس الملكي وعليه مديونية للبنك.. ناصر العنزي يتوفى في حادث سير

رافع فريح (صدى):
توفي الجندي أول ناصر بن عوده الجعفري العنزي، والذي يعمل بالحرس الملكي في حادث سير أثناء توجهه لمقر عمله صباح يوم الجمعة 19 - 11 – 1441، إذ وقع الحادث قرب مجمع الكباري بمخرج 13 على طريق خريص بالرياض .

والتحق الجندي العنزي بالحرس الملكي بتاريخ 16 - 7 - 1439 وهو غير متزوج، إذ تسببت جائحة كورونا بتأجيل زواجه لوقت آخر.

والمتوفى "رحمه الله" عليه مديونية لدى أحد البنوك ولا تزال أسرته تنتظر رد البنك بإسقاط الدين والذي يتجاوز 120 ألف ريال .

والده عوده بن ناصر الجعفري العنزي المفجوع بفقد فلذه كبده رثاء أبنه بكلمات شعرية خص ( صدى ) بنشره، وجاءت الأبيات كالتالي:

مـرحـوم يالي ذقت بـره وانا حي

عســاه يسـكن جـنـتـاً من نعيمه

القبـر يفسـح لـه ويلقى بـه الفي

بجــاه رباً خـص مــوسـى كليمه

برحمتك يــالمعبــود ترحم وتنجي

ناصــر تجيــره عن لـهـايب جحيمه

تـــمـدلــه مـــد البصــر كـلـها ضي

وتجعل على قبـره ســحايب بديمه

تلطف بروحـه وانت تاخــذ وتعطي

يامشـفين مرضى القلـوب السقيمه

وتـجـبــر عــزاء قـلباً حـزيناً وبـه كي

رضـاء بحـكـمك دون شــك بعزيمه

وأضاف والده المتقاعد من الخدمات الطبية برتبة رئيس رقباء، أن ابنه ناصر "رحمه الله" كان باراً بوالديه مطيعاً لهما محبوباً بين إخوانه والبالغ عددهم 14 حيث أنني متزوج امرأتين واسكنهما في شقتين مستأجرتين وكان "رحمه الله" هو من يساعدني بإيجارها.

وتابع: وكنا بصدد شراء منزل بالتضامن من أجل جمع العائلتين بمنزل واحد إلا أن قضاء الله وقدره كان الأسرع والحمد لله على كل حال .

وأردف عوده العنزي، أن عليه بعض الديون المتفرقة نتيجه الحاجيات والمتطلبات اللازمة والتي يحتاجها كل من لديه أسرة ناهيكم عن من لديه أسرتين.

وقدم والد المتوفى الشكر لقائد الحرس الملكي ولكافه الضباط والإفراد الذين اتصلوا به معزين، ولكل من اتصل به أو شارك بالحضور من أعيان القبائل و الأهل والاقارب .

(صدى) تتقدم بخالص التعازي وصادق المؤاساة لوالد ناصر ولكافه أفراد اسرته وتسأل الله له الرحمه والمغفرة .

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أحدث التعليقات

متعب
كل خائن لا بد ان يقتل ...
بوهادي
الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين
باقيرا
بعض الحريم يستاهلون اكثر من القتل اذا في
**""'سهم'""**😊
المفروض يسمونها منظمة المرض العالمية ... اخبارهم كاذبة وتجيب الأكتئاب
تركي
كفو اللي مافيه خير لربعه مافيه خير لا لنفسه ولا للناس /اعرف واحد يوم اعتزل جايب فنانيين يغنون باعتزاله من ضمنهم تايلر ابو صامولي ههههه

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