إلغاء معسكر إعداد منتخب الشباب في كرواتيا

نواف السالم (صدى):
قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب، إلغاء معسكر الذي كان مقرراً له في جمهورية كرواتيا ضمن مراحل الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقبلة للشباب خلال أكتوبر المقبل في جمهورية أوزبكستان.
وجاء ذلك بسبب الحظر على السفر الخارجي، وكذلك استمرار المخاوف على الصعيد العالمي من انتشار فيروس كورونا.
وقال عضو الاتحاد لكرة القدم ومشرف المنتخبات الكروية السعودية للفئات السنية خالد المقرن لـ"الشرق الأوسط"، إن هناك معسكراً سيقام في مدينة الطائف عوضاً عن المعسكر الذي كان مقرراً في كرواتيا والذي يتضمن خوض البطولة الودية.