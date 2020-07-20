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إلغاء معسكر إعداد منتخب الشباب في كرواتيا

Time منذ ساعة
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إلغاء معسكر إعداد منتخب الشباب في كرواتيا

نواف السالم (صدى):
قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب، إلغاء معسكر الذي كان مقرراً له في جمهورية كرواتيا ضمن مراحل الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقبلة للشباب خلال أكتوبر المقبل في جمهورية أوزبكستان.

وجاء ذلك بسبب الحظر على السفر الخارجي، وكذلك استمرار المخاوف على الصعيد العالمي من انتشار فيروس كورونا.

وقال عضو الاتحاد لكرة القدم ومشرف المنتخبات الكروية السعودية للفئات السنية خالد المقرن لـ"الشرق الأوسط"، إن هناك معسكراً سيقام في مدينة الطائف عوضاً عن المعسكر الذي كان مقرراً في كرواتيا والذي يتضمن خوض البطولة الودية.

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أحدث التعليقات

بوهادي
الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين
باقيرا
بعض الحريم يستاهلون اكثر من القتل اذا في
**""'سهم'""**😊
المفروض يسمونها منظمة المرض العالمية ... اخبارهم كاذبة وتجيب الأكتئاب
تركي
كفو اللي مافيه خير لربعه مافيه خير لا لنفسه ولا للناس /اعرف واحد يوم اعتزل جايب فنانيين يغنون باعتزاله من ضمنهم تايلر ابو صامولي ههههه
العامريه
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اتقي الله ياما في ناس عذبوا اكرمكم الله حيوانات ولقوها في صغارهم يعني عشان القطه حيوان مافي عقاب ولا دية ولا تاخذ راحتك ترى حرام والله حرام ذا ظلم وقسوة قلب و عدم رحمه من لايرحم لا يرحم اتقي لله واستغفر ربك وتوب اى الله لعل الله يقبل توبتك واتصدق كثير وحاول تكفر الذنب ذا قد ما تقدر وتدعي كثير لو طول عمرك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بالنسبه لناس اللي يدعوا علىالرالدين اتقوا الله تحكموا على والديه انهم ما جاهدوا ولا سعوا انهم يكونوا سبب تربيتهم اول شي المربي هو الله ثاني شيء ولا تزر وازرة وزر أخرى مو عشان هو أخطأ نقول والديه لم يربوه هذا حكم مسبق ولا يجوز كل اللي دعوا على والديه يستغفروا الله و يدعولهم لأنهم مالهم ذنب ولا تعلمون كيف هي اخلاقهم ودينهم ياما شفنا ام وأب رحماء طيبين اهل دين ابتلوا بابن او ابنه على غير شاكلته والعكس فاتقوا الله واستغفروا ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

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