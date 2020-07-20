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اعتماد حركة نقل 427 من المكلفين والمكلفات بالقيادات المدرسية بالرياض
منذ ساعتين
1750
الرياض (صدى):
اعتمد مدير عام تعليم الرياض، حركة نقل 427 من المكلفين والمكلفات بالقيادات المدرسية للبنين والبنات.
وأكدت إدارة تعليم الرياض، أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال بوابة الرياض التعليمية.
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أحدث التعليقات
بوهادي
الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين
باقيرا
بعض الحريم يستاهلون اكثر من القتل اذا في
**""'سهم'""**😊
المفروض يسمونها منظمة المرض العالمية ... اخبارهم كاذبة وتجيب الأكتئاب
تركي
كفو اللي مافيه خير لربعه مافيه خير لا لنفسه ولا للناس /اعرف واحد يوم اعتزل جايب فنانيين يغنون باعتزاله من ضمنهم تايلر ابو صامولي ههههه
العامريه
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اتقي الله ياما في ناس عذبوا اكرمكم الله حيوانات ولقوها في صغارهم يعني عشان القطه حيوان مافي عقاب ولا دية ولا تاخذ راحتك ترى حرام والله حرام ذا ظلم وقسوة قلب و عدم رحمه من لايرحم لا يرحم اتقي لله واستغفر ربك وتوب اى الله لعل الله يقبل توبتك واتصدق كثير وحاول تكفر الذنب ذا قد ما تقدر وتدعي كثير لو طول عمرك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بالنسبه لناس اللي يدعوا علىالرالدين اتقوا الله تحكموا على والديه انهم ما جاهدوا ولا سعوا انهم يكونوا سبب تربيتهم اول شي المربي هو الله ثاني شيء ولا تزر وازرة وزر أخرى مو عشان هو أخطأ نقول والديه لم يربوه هذا حكم مسبق ولا يجوز كل اللي دعوا على والديه يستغفروا الله و يدعولهم لأنهم مالهم ذنب ولا تعلمون كيف هي اخلاقهم ودينهم ياما شفنا ام وأب رحماء طيبين اهل دين ابتلوا بابن او ابنه على غير شاكلته والعكس فاتقوا الله واستغفروا ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
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