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مساعد قوات أمن الحج: منطقة المشاعر المقدسة ستُسير فيها دوريات راكبة لضبط المخالفين (فيديو)

Time منذ 11 دقيقة
Views 1308
مساعد قوات أمن الحج: منطقة المشاعر المقدسة ستُسير فيها دوريات راكبة لضبط المخالفين (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد مساعد قوات أمن الحج للدوريات، أن قيادة منطقة المشاعر المقدسة تشمل مزدلفة وعرفة ومنى، تُسير فيها دوريات راكبة إضافة إلى مراكز ضبط أمني؛ لمنع وجود أي شخص غير مصرح له، مشيرًا إلى أن من يُضبط سيطبق بحقه التعليمات.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بالحديث عن مستجدات فيروس كورونا المستجد، إلى أن قيادة المهام والإسناد الأمني، تقوم بتطبيق جزء من الطوق الأمني الخارجي على المشاعر المقدسة.

وأضاف أنه لم يتم ضبط حملات وهمية حتى الآن، مؤملًا ألا يتم ضبط أي حملات حتى نهاية موسم الحج 1441هـ.

https://twitter.com/saudiatv/status/1285205950698315782

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يستاهل وياليتهم يقطعون من جسمه كل يوم قطعه قبل الإعدام .
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه ليتنا من حجنا سالمين..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه ليتنا من حجنا سالمين..
ابو محمد 😎
اخزاهم الله ، ورد كيدهم في نحورهم .. آمين ...

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