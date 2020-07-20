بالفيديو.. أول تعليق لسما المصري من داخل السجن بعد قضية الفيديوهات الإباحية

القاهرة (صدى):
ظهرت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري، لأول مرة من داخل السجن بعدما قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل استئناف محاكمتها لاتهامها في قضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور، عقب نشرها فيديوهات اتهمها البعض بأنها إباحية.
وصدر حكمًا بحبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لتظهر مع جريدة "اليوم السابع" المصرية، قائلة وهي تبكي: "أنا بعتذر للناس كلها على كل اللي حصل، أنا مكنش قصدي حاجة خالص من الفيديوهات دي، ولا كان عندي نية وحشة فيها خالص".
وأضافت: "كل اللي حصل أن أنا كنت فاكرة أني بعيش حياتي عادى جدا على السوشيال ميديا زي باقي الناس، مكنتش أعرف أن فيديو إن أنا بعوم فيه في حمام السباحة هيعملي مشاكل أوى كده، ويقول للناس متزعلوش مني، وجمهوري متزعلوش مني، وإن شاء الله ربنا يفكها عنى وعن كل واحد مضايق، وياريت تفضلوا فاكريني وشكرا".