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بالفيديو.. أول تعليق لسما المصري من داخل السجن بعد قضية الفيديوهات الإباحية

Time منذ يومين
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بالفيديو.. أول تعليق لسما المصري من داخل السجن بعد قضية الفيديوهات الإباحية

القاهرة (صدى):
ظهرت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري، لأول مرة من داخل السجن بعدما قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل استئناف محاكمتها لاتهامها في قضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور، عقب نشرها فيديوهات اتهمها البعض بأنها إباحية.

وصدر حكمًا بحبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لتظهر مع جريدة "اليوم السابع" المصرية، قائلة وهي تبكي: "أنا بعتذر للناس كلها على كل اللي حصل، أنا مكنش قصدي حاجة خالص من الفيديوهات دي، ولا كان عندي نية وحشة فيها خالص".

وأضافت: "كل اللي حصل أن أنا كنت فاكرة أني بعيش حياتي عادى جدا على السوشيال ميديا زي باقي الناس، مكنتش أعرف أن فيديو إن أنا بعوم فيه في حمام السباحة هيعملي مشاكل أوى كده، ويقول للناس متزعلوش مني، وجمهوري متزعلوش مني، وإن شاء الله ربنا يفكها عنى وعن كل واحد مضايق، وياريت تفضلوا فاكريني وشكرا".

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
سمسم
الدول التي بها اغتصابات بكثرة مسموح فيها بالدعارة . فلماذا يغتصب و الدنيا عندهم تفسيخ في تفسيخ !!!!!!!!!؟
ابو علي
صفقة جيدة لو تمت ، خاصة بعد خروج عبدالفتاح عسيري، فالفريق يحتاج للاعب خبرة
احمد
هالملعون الايراني زرعوه حزب الشيطان بالكويت لنشر الشذوذ الجنسي بالكويت . طس لعنة الله عليك يالخايس
احمد
الضرائب حرمها الله وتوعد صاحبها بحرمانه من الجنه وجهه وجه الفلس

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