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بالصور.. رضيعة حديثة الولادة تعود للحياة بعد إعلان وفاتها

Time منذ 16 دقيقة
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بالصور.. رضيعة حديثة الولادة تعود للحياة بعد إعلان وفاتها

لندن (صدى):
وصفت طفلة رضيعة بـ"الطفلة المعجزة" بعد أن صارعت الموت على مدار 82 يومًا، بوحدة العناية المركزة بعد ولادتها مبكرا، وفاجأت كافة المحيطين بعودتها للحياة مرة أخرى بعد أن أعلن الأطباء وفاتها.

وسلطت تقارير الضوء على معاناة الطفلة "فورست جاردنر" مع المرض وعودتها للحياة بعد أن فقدت عائلتها الأمل في تعافيها، حيث أوضح أنها وُلدت في الأسبوع السادس والعشرين من الحمل، وتحديدًا قبل يومين من بدء فرض الإغلاق في المملكة المتحدة للسيطرة على وباء "كورونا"، وأمضت 82 يومًا في وحدة العناية المركزة و9 أسابيع على جهاز التنفس الصناعي، جراء معاناتها من حالات مرضية شديدة الخطورة من بينها مشاكل في الرئة.

وأضاف التقرير أنها وُلدت بدون أظافر في أصابع يديها أو ساقيها وكان جلدها هشًا ورقيقًا للغاية؛ وقد التقى بها والدها "كيري جاردنر"، البالغ من العمر 22 عامًا، للمرة الأولى بعد خمسة أسابيع من ولادتها، وفي نفس اليوم، اضطر لرؤية الأطباء وهم يجرون لها إنعاشًا قلبيًا رئويًا، ليتم في وقت لاحق إعلان وفاتها بعد إصابتها بحالة مرضية مميتة، لكن الطاقم الطبي نجح في إنعاشها بمعجزة إلهية بعد أن فارقت الحياة لمدة 6 ثوان.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يستاهل وياليتهم يقطعون من جسمه كل يوم قطعه قبل الإعدام .
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه ليتنا من حجنا سالمين..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه ليتنا من حجنا سالمين..
ابو محمد 😎
اخزاهم الله ، ورد كيدهم في نحورهم .. آمين ...

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