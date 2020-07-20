أنيلكا: أتمنى ألا يكرر صلاح نفس خطأي

وكالات (صدى):
طالب المهاجم الدولي الفرنسي السابق، نيكولا أنيلكا، النجم المصري محمد صلاح، بعدم مغادرة نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وصرح نيكولا أنيلكا: "محمد صلاح يعد من أفضل 5 لاعبين في العالم في الوقت الحالي، ولديه الإمكانيات والقدرات التي تؤهله للرحيل إلى ناد كبير وعريق بحجم ريال مدريد"؛ مضيفًا: "أتمنى من صلاح ألا يكرر الخطأ الذي ارتكبته في مسيرتي، عندما قررت مغادرة أرسنال الذي شهد أزهى فترات حياتي الكروية، من أجل الانضمام إلى ريال مدريد ".
وتابع:" أدرك جيدا أن صلاح يبحث عن تحد جديد وعن تحقيق بطولات جديدة، لكن مستوى ليفربول اليوم قادر على منافسة ريال مدريد، لذلك لا أرى حاجة لتفكيره في الرحيل..أعتقد أن ليفربول هو المكان المناسب له".