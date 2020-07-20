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السعوديون أنفقوا 9 مليار ريال في دبي خلال عام

Time منذ 39 دقيقة
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السعوديون أنفقوا 9 مليار ريال في دبي خلال عام

الرياض (صدى):
تصدرت دبي المرتبة الثالثة عالميًا في الإنفاق السياحي الدولي خلال عام 2019، فيما أكدت الأرقام أن 1.6 مليون سعودي زارها خلال العام ذاته.

وأوضح تقرير بعنوان " خطط صلبة للتعافي لمرحلة ما بعد الوباء آفاق قطاع الضيافة في دبي " ، أنه بلغ حجم الإنفاق الدولي للزوار في دبي نحو 102.47 مليار درهم، وهو ما يعني أن السعوديين وحدهم أنفقوا نحوا 9 مليارات ريال فيها.

وبشكل عام، بلغ عدد الزوار في دبي العام الماضي نحو 16.73 مليون زائر دولي، بزيادة 5٪ على أساس سنوي، وكانت الهند والسعودية والمملكة المتحدة أكبر 3 أسواق مصدرة وشكلت نحو 28٪ من إجمالي الزيارات.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يستاهل وياليتهم يقطعون من جسمه كل يوم قطعه قبل الإعدام .
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه ليتنا من حجنا سالمين..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه ليتنا من حجنا سالمين..
ابو محمد 😎
اخزاهم الله ، ورد كيدهم في نحورهم .. آمين ...

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