السعوديون أنفقوا 9 مليار ريال في دبي خلال عام

الرياض (صدى):
تصدرت دبي المرتبة الثالثة عالميًا في الإنفاق السياحي الدولي خلال عام 2019، فيما أكدت الأرقام أن 1.6 مليون سعودي زارها خلال العام ذاته.
وأوضح تقرير بعنوان " خطط صلبة للتعافي لمرحلة ما بعد الوباء آفاق قطاع الضيافة في دبي " ، أنه بلغ حجم الإنفاق الدولي للزوار في دبي نحو 102.47 مليار درهم، وهو ما يعني أن السعوديين وحدهم أنفقوا نحوا 9 مليارات ريال فيها.
وبشكل عام، بلغ عدد الزوار في دبي العام الماضي نحو 16.73 مليون زائر دولي، بزيادة 5٪ على أساس سنوي، وكانت الهند والسعودية والمملكة المتحدة أكبر 3 أسواق مصدرة وشكلت نحو 28٪ من إجمالي الزيارات.