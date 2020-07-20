المدينة الطبية بجامعة الملك فهد تطرح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد بمدينة أبها وظائف شاغرة بالتعاقد مع أطباء وأخصائيين صحيين على برنامج التشغيل الذاتي، ضمن الفريق الطبي الموجّه لمعالجة المرضى المصابين بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19).
واشترطت المدينة الطبية، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون مرتبطًا بعقد مع أي جهة أخرى عند قبوله، أو يتعهد بإحضار خطاب إخلاء طرف مصدق من جهة عمله خلال أسبوع من قبوله، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
وتابعت الجامعة شروطها بألا يكون المتقدم قد صدر بحقه حكم شرعي أو فُصل من وظيفة أو برنامج تدريبي، وأن يكون المتقدم لائقًا صحيًّا ونفسيًّا، وأن يرفق بطاقة التصنيف المهني والتسجيل في التخصص المطلوب سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
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