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المدينة الطبية بجامعة الملك فهد تطرح وظائف شاغرة

Time منذ 32 دقيقة
Views 1512
المدينة الطبية بجامعة الملك فهد تطرح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد بمدينة أبها وظائف شاغرة بالتعاقد مع أطباء وأخصائيين صحيين على برنامج التشغيل الذاتي، ضمن الفريق الطبي الموجّه لمعالجة المرضى المصابين بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19).

واشترطت المدينة الطبية، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون مرتبطًا بعقد مع أي جهة أخرى عند قبوله، أو يتعهد بإحضار خطاب إخلاء طرف مصدق من جهة عمله خلال أسبوع من قبوله، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

وتابعت الجامعة شروطها بألا يكون المتقدم قد صدر بحقه حكم شرعي أو فُصل من وظيفة أو برنامج تدريبي، وأن يكون المتقدم لائقًا صحيًّا ونفسيًّا، وأن يرفق بطاقة التصنيف المهني والتسجيل في التخصص المطلوب سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وللتقديم ومزيد من التفاصيل اضغط الرابط التالي: هنا

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يستاهل وياليتهم يقطعون من جسمه كل يوم قطعه قبل الإعدام .
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه ليتنا من حجنا سالمين..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه ليتنا من حجنا سالمين..
ابو محمد 😎
اخزاهم الله ، ورد كيدهم في نحورهم .. آمين ...

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