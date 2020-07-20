بالفيديو.. ريم عبد الله: البعض اصطادوا في الماء العكر واتفلسفوا بأشياء ثانية

أميرة خالد (صدى):
ردت الفنانة ريم عبد الله، على منتقديها بعدما هاجمت بعض الفتيات اللاتي يضعن "إكستينيشن" ويكذبن بقولهن إن هذا شعرهن؛ لتقول أن البعض فسر كلامها بشكل آخر ليصطاد في الماء العكر.
ونشرت ريم عبدالله، مقطع فيديو عبر "سناب شات" قائلة: "أنا هوضحلكم عشان في ناس تقبلت وفي ناس بعدت عن محتوى ومضمون الكلام اللي اتكلمت فيه أنا كنت أقصد الإكستينيشن اللي يركبونه طبقات بكثافة على حسب اللي يبي واللي يجلس شهر شهرين ثلاثة وهذا اللي كنت أقصده" .
وأضافت: " البعض اصطادوا في الماء العكر واتفلسفوا بأشياء ثانية.. اللي قال احمدي ربك الله أنعم عليك انتي تتعيبين في الناس وتتشمتين فيهم .. لا يا حبايبي اهدوا لا عيبت على أحد ولا اتشمت في أحد وهذا خلقة ربي أبدًا ما كان هذا موضوعي ".
وتابعت:" اللي كنت أقصده اللي يجلس فترة طويلة بس ما ادري شلون الواحدة تنام وفي كومة براسها ما ادري كيف تعيش حياتها كيف تاخد شاور وتنضف شعرها.. أنا بركب إكستينيشن مين قالكم ما بركب ده في أدوار في التمثيل بضطر إني أركب فيها إكستينيشن".
واختتمت:" بركب إكستينيشن في مناسباتي الخاصة في أعمالي يوجد استايلست بتركب لنا إكستينيشن.. بس الإكستينيشن اللي مثل الميك آب تخلصي المناسبة وتشيليه.. الأمر بسيط وكلنا نضطر لهذه الأشياء ولكن مؤقتة ".