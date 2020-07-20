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اقتراب ظهور لقاح واعد من دواء الكولسترول لفيروس "كورونا"

Time منذ 50 دقيقة
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اقتراب ظهور لقاح واعد من دواء الكولسترول لفيروس "كورونا"

واشنطن (صدى):
يتسابق الخبراء في العالم لإيجاد علاج ولقاح ينهيان، فيروس كورونا الذي حصد آلاف الأرواح، تتسابق الدراسات أيضاً لمعرفة أي جديد عن هذا الوباء الغريب.

وإقترح علماء في الولايات المتحدة بأن يكون عقار خفض الكوليسترول ناجعاً في جعل كوفيد19 قابلاً للعلاج مثل نزلات البرد.

ودرس الباحثون في مركز جبل سيناء الطبي في نيويورك كيفية حرمان الفيروس من العناصر الغذائية التي يحتاجها للبقاء على قيد الحياة، حيث وجدوا أن الدهون التي تتراكم داخل خلايا الرئة هي مكون رئيسي لما يحتاجه الفيروس للتكاثر، وعليه فإن حرمان الفيروس من هذا الغذاء قد يعني أنه يمكن السيطرة على المرض بشكل أفضل، مشيرين إلى إمكانية تحوّله إلى شيء يشبه البرد العادي، في هذه الحالات.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يستاهل وياليتهم يقطعون من جسمه كل يوم قطعه قبل الإعدام .
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه ليتنا من حجنا سالمين..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه ليتنا من حجنا سالمين..
ابو محمد 😎
اخزاهم الله ، ورد كيدهم في نحورهم .. آمين ...

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