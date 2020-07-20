الأعداد السابقة للصحيفة

تمديد حالة الطوارئ بمصر

Time منذ ساعة
Views 1643
تمديد حالة الطوارئ بمصر

القاهرة (صدى):
وافق البرلمان المصري، اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ يوم الاثنين الموافق 27 يوليو عام 2020.

يذكر أن القرار ينص على مد الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يستاهل وياليتهم يقطعون من جسمه كل يوم قطعه قبل الإعدام .
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه ليتنا من حجنا سالمين..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه ليتنا من حجنا سالمين..
ابو محمد 😎
اخزاهم الله ، ورد كيدهم في نحورهم .. آمين ...

أخر الأخبار

وصفات طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين
وصفات طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين
Time منذ 25 ثانية Views 1000
قريبا وصول" تويوتا هايلكس 2021" إلى المملكة
قريبا وصول" تويوتا هايلكس 2021" إلى المملكة
Time منذ 5 دقائق Views 1116
اول مره تسوق داخل البيت وجابت العيد
اول مره تسوق داخل البيت وجابت العيد
Time منذ 5 دقائق Views 172
الصحة تعلن عن توفر 150 وظيفة أخصائي علاج تنفسي غير طبيب
الصحة تعلن عن توفر 150 وظيفة أخصائي علاج تنفسي غير طبيب
Time منذ 6 دقائق Views 1170
وما تدري نفس بأي أرض تموت
وما تدري نفس بأي أرض تموت
Time منذ 6 دقائق Views 185
انهيار منازل بسبب السيول
انهيار منازل بسبب السيول
Time منذ 8 دقائق Views 176
الله يكفي الشر
الله يكفي الشر
Time منذ 9 دقائق Views 186
مساعد قوات أمن الحج: منطقة المشاعر المقدسة ستُسير فيها دوريات راكبة لضبط المخالفين (فيديو)
مساعد قوات أمن الحج: منطقة المشاعر المقدسة ستُسير فيها دوريات راكبة لضبط المخالفين (فيديو)
Time منذ 9 دقائق Views 1286
عراك مخيف مع سمكة قرش
عراك مخيف مع سمكة قرش
Time منذ 10 دقائق Views 221
وزير التجارة: اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي مستمرة
وزير التجارة: اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي مستمرة
Time منذ 14 دقيقة Views 1338