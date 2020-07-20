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بالفيديو.. إجراءات تقديم خدمة ترشيد استهلاك المياه

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. إجراءات تقديم خدمة ترشيد استهلاك المياه

الرياض (صدى):
تمكنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، من تصميم برنامج خاص لتأهيل مدققي استهلاك وترشيد المياه لتقديم الخدمة للمستفيدين؛ حيث يستهدف تنظيم عمل المنشآت المقدمة لخدمات ترشيد المياه وكشف التسربات.

واشترطت الوزارة، أن يكون لدى الشركات سجلًا تجاريًا ساري المفعول للشركة مقدمة الخدمة ومسمى مناسب لطبيعة العمل، فضلًا عن القدرات الفنية، ووجود أجهزة للكشف عن التسريبات، وامتلاك خبرة عمل كافية في مجال الكشف عن التسريبات في المباني والالتزام بزي موحد للموظفين ومركبة مزودة باسم وشعار الشركة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى وجود بريد إلكتروني ورقم هاتف مخصص لخدمة العملاء، وتأهيل الموظفين واجتيازهم الاختبار التحريري الذي وضعته الوزارة، وخلال التسجيل في الموقع الإلكتروني للوزارة وتقديم بيانات متطلبات التأهيل مع الإثباتات المحددة مع اجتياز الحد الأدنى 60% من القدرات الفنية للشركة ونقاط الاختبار التحريري للموظفين.

ويتم بعد ذلك الاطلاع على الشركات المؤهلة في موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة وفي مراكز خدمة العملاء لدى شركة المياه الوطنية؛ حيث تحتوي القائمة على بيانات الشركة ورقم التواصل لطلب الخدمة، وكذلك تصنيف الشركات وفقًا لجودة خدماتها والكلفة والمعلومات التي تم جمعها من المستفيدين.

وفي السياق نفسه، يسهل ذلك للمستفيدين حرية الاختيار من بين تلك الشركات المؤهلة وفقا لتلك المعطيات، فيما تقدم الشركة بعد ذلك تقريرًا عن تدقيق استهلاك المياه في نهاية الخدمة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يستاهل وياليتهم يقطعون من جسمه كل يوم قطعه قبل الإعدام .
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه ليتنا من حجنا سالمين..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه ليتنا من حجنا سالمين..
ابو محمد 😎
اخزاهم الله ، ورد كيدهم في نحورهم .. آمين ...

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