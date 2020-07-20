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رئيس هيئة الهلال الأحمر يقدم التعازي لأسرة المسعف هاني يوسف

Time منذ 19 دقيقة
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رئيس هيئة الهلال الأحمر يقدم التعازي لأسرة المسعف هاني يوسف

المدينة المنورة (صدى):
قدم رئيس هيئة الهلال الأحمر، الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، أحر التعازي إلى أسرة المسعف هاني يوسف عيسى  الذي يعمل فني إسعاف  في أحد المراكز الإسعافية بمنطقة المدينة المنورة، والذي توفاه الله صباح يوم أمس الأحد، بحادث دهس أثناء مباشرته لحالة إسعافية.

وعبر الدكتور محمد القاسم، خلال اتصاله الهاتفي، عن بالغ أسفه وتعازيه لأسرة المسعف هاني يوسف داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وواسع فضله ومشيداً في الوقت نفسه بالعمل الإنساني الذي قام به؛ حيث أن الفقيد توفي أثناء سعيه لإنقاذ شخص آخر وهي السمة الأعلى في العمل الإنساني الذي يقوم به منسوبي الهيئة، لاسيما وأنهم خلال عملهم يسعون بشكل مستمر في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في أراضي هذا الوطن من خلال مباشرتهم للحالات الطارئة.

وقال الدكتور القاسم، أن منسوبي الهيئة العاملين في الميدان معرضين للضغوط النفسية و لمشاهد بشعة على مدار اليوم والساعة، وقد تكون تلك المناظر المؤلمة هي مناظر لأحد أقاربهم أو أسرهم ورغم ذلك يتفانون في تقديم واجبهم الإنساني كل ذلك أملاً في أن يكون ذلك العمل سبباً بعد الله في إنقاذ تلك الأرواح.

وأوضح " القاسم " أن: " هناك الكثير  في الميدان ممن قد تعرضوا لمواقف صعبة من جراء مباشرتهم لحوادث نتج عنها وفاة أقارب او زملاء لهم كما حصل هذا اليوم في حادث المسعف هاني يوسف عيسى، ورغم ذلك ولله الحمد كان ايمانهم بالله ثم بواجبهم الإنساني سبباً في أن يتماسكوا مع هول الموقف ويقوموا بتقديم الرعاية الاسعافية الطارئة لمحتاجيها في تلك الحوادث " .

واختتم الدكتور القاسم حديثه بأن: " الهيئة تحرص على خلق بيئة عمل مناسبة لمنسوبيها بالإضافة إلى تقديم برامج دعم نفسي لمنسوبيها الذين يتعرضون لصدمات نفسية من جراء مباشرتهم لحوادث قد يكون أطرافها أحد أفراد أسرهم أو زملائهم في العمل حيث تحرص الهيئة على تكثيف برامج الدعم النفسي لهم وتقديم الرعاية لهم حتى لا تؤثر تلك المواقف والصدمات على حياتهم الشخصية مستقبلاً؛ سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الله جميع أموات المسلمين بالرحمة والمغفرة وأن يلهم اقربائهم وذويهم الصبر والسلوان ".

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
. راعــي الـددســـن .
ماشـــــــاء الله تبـــــارك الرحـــــمن . الله يحفــظهم ويطـول بعـمرهـم .
ابو محمد 😎
مستنقع قاذوراات ..
. راعــي الـددســـن .
الله يجـزاهـم كـل خيـر ويبـارك فيـهم .
ابو محمد 😎
صار عندها قولون من خفق الموز لقولونها ..

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