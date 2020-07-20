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"كاف" تستقر على مباريات دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب

Time منذ 12 دقيقة
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"كاف" تستقر على مباريات دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب

وكالات (صدى):
استقرت لجنة المسابقات بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على العودة لنظام الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يتم تحديد ملعب المباراة النهائية لاحقا.

وأوصت اللجنة أن تكون المباراة النهائية في بلد محايد حال تأهل فريق مصري وآخر مغربي، أما حال تأهل فريقين من بلد واحد فستقام المباراة النهائية بملعب ذلك البلد.

وقررت اللجنة التشاور مع الدول المنظمة ووزارات الصحة بها بخصوص حضور الجمهور إذا سمحت الظروف الصحية في البلد بذلك، كما أوصت بأن تكون مباراة الذهاب في كازابلانكا بالمغرب يومي 25 و26 سبتمبر، والإياب يقام في استاد القاهرة يومي 2 و3 أكتوبر، ونهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 10 أكتوبر المقبل.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
. راعــي الـددســـن .
ماشـــــــاء الله تبـــــارك الرحـــــمن . الله يحفــظهم ويطـول بعـمرهـم .
ابو محمد 😎
مستنقع قاذوراات ..
. راعــي الـددســـن .
الله يجـزاهـم كـل خيـر ويبـارك فيـهم .
ابو محمد 😎
صار عندها قولون من خفق الموز لقولونها ..

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