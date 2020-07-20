خبير روسي: أمريكا مستعدة لمعاقبة تركيا على إس-400

موسكو (صدى):
أكد الخبير الروسي أندريه ريزتشيكوف، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة مستعدة لمعاقبة تركيا على شراء إس-400 الروسية؛ فيما سبق أن حذرت تركيا من أنها في حال إقرار مثل قانون العقوبات ضدها فسوف تكون مستعدة لإغلاق قواعدها العسكرية أمام الأمريكيين.
ويرى المدير العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية، خبير منتدى فالدي، أندريه كورتونوف، أن تمرير القانون يمنح السلطة التنفيذية الأمريكية مجموعة من أدوات الضغط الأكثر ملاءمة ضد أنقرة،وقد تكون عقوبات فردية ضد المسؤولين الأتراك المسؤولين.
وأكد الخبير، أن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، سوف تستمر في التصدع، لافتًا إلى أن حقيقة مناقشة فرض عقوبات على عضو في حلف الناتو، بحد ذاتها، تشير إلى خلافات عميقة داخل الحلف.